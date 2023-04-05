بعد قرار خفض إنتاجها.. مستقبل الطاقة بين كفتي التحديات والفرص

الباحثة شذى خليل*

قد يكون لقرار ست دول خليجية وعربية بتخفيض إنتاج النفط تداعيات كبيرة على سوق النفط العالمية، والدول المعنية السعودية، روسيا، الإمارات، العراق، الكويت، الجزائر وسلطنة عمان، وجاء هذا الخفض بشكل طوعي في إنتاج تلك الدول من النفط الخام ابتداءً من مايو/أيار المقبل حتى نهاية العام الحالي 2023.

يمكن أن يؤدي خفض إنتاج النفط إلى انخفاض المعروض العالمي منه، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعاره، وقد يكون لهذا تأثير على الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على النفط ، مثل النقل والتصنيع والزراعة.

ومع ذلك.. فإن قرار خفض إنتاج النفط قد يتأثر أيضًا بالرغبة في الحفاظ على صحة سوق النفط على المدى الطويل. من خلال خفض الإنتاج ، وقد تحاول هذه البلدان تجنب الموقف الذي تنخفض فيه أسعار النفط كثيرًا بسبب زيادة العرض ، مما قد يؤدي إلى انخفاض طويل الأجل في الطلب.

من المهم أن نلاحظ أن تأثير هذا القرار على سوق النفط العالمية سيعتمد على عدد من العوامل ، بما في ذلك الطلب العالمي الحالي على النفط ، ومستويات إنتاج الدول الأخرى المنتجة للنفط ، والتطورات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر على النفط.

السعودية والإمارات العربية المتحدة قامتا بتخفيض منسق للإنتاج النفطي اليومي لدى عدد من دول الشرق الأوسط، في خطوة اعتبرت “إجراءً احترازيًا” لتحقيق “الاستقرار والتوازن” في أسواق الخام.

وقررت السعودية والإمارات والكويت بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي 772 ألف برميل يوميًا على ما أوردت وكالات الأنباء الرسمية في البلدان الخليجية الثلاث، أما العراق والجزائر فقد اتخذا نفس المسار الذي سلكته الدول الخليجية، وكان مقدار الخفض “طوعيًا” 48 ألف برميل يوميًا في الإطار الزمني نفسه.

قال مصدر مسؤول سعودي في وزارة الطاقة أن “المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من مايو المقبل وحتى نهاية عام 2023” وبينت السعودية ان الخفض جاء بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها” معتبرًة أن الخطوة “إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول”.

وقالت وزارة الطاقة في سلطنة عُمان على تويتر، إن السلطنة ستخفض إنتاجها النفطي طواعية بواقع 40 ألف برميل يوميًا بدءًا من مايو وحتى نهاية عام 2023.

أما موسكو، فقال مسؤول الطاقة ألكسندر نوفاك إن روسيا ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام الحالي، وهذا الخفض هو الأكبر منذ ذروة جائحة كوفيد في عام 2020، رغم مخاوف من أنّه قد يؤدي إلى زيادة التضخم ودفع المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفق تحالف “أوبك بلس” على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًا ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الذي يلزم السعودية بخفض إنتاجها إلى 10.48 ملايين برميل يوميًا، ودولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميًا” في المدة ذاتها، والكويت “خفضًا طوعيًا بمقدار 128 ألف برميل يوميًا”.

إن خفض منتجين من أوبك الإنتاج 1.15 مليون برميل يوميًا على نحو غير متوقع قد يرفع أسعار النفط العالمية 10 دولارات للبرميل.

من مهام وأهداف أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للبترول والشركاء من خارج أوبك)

التعاون لإدارة سوق النفط العالمية، أحد الأهداف الرئيسة لأوبك + هو ضمان استقرار السوق من خلال تعديل مستويات إنتاج النفط استجابة للتغيرات في الطلب العالمي.

في السنوات الأخيرة، نفذت أوبك + تخفيضات طوعية في إنتاج النفط من أجل دعم استقرار السوق. يتضمن ذلك تقليل كمية النفط التي تنتجها الدول الأعضاء من أجل منع زيادة المعروض من النفط من دفع الأسعار إلى الانخفاض. من خلال خفض الإنتاج، ويمكن أن تساعد أوبك + في الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب ، مما يمكن أن يساعد في استقرار أسعار النفط ودعم صحة سوق النفط على المدى الطويل.

يمكن أن يكون للتخفيضات الطوعية في إنتاج النفط تأثير كبير على سوق النفط العالمية ، حيث يمكن أن تقلل المعروض الكلي للنفط وتساعد على منع تخمة النفط من خفض الأسعار، كون فعالية هذه التخفيضات ستعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك مستوى الامتثال بين الدول الأعضاء ، والطلب العالمي على النفط ، والتطورات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر على سوق النفط.

خلاصة القول.. تعتبر التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط أداة مهمة يمكن أن تستخدمها أوبك+ لدعم استقرار السوق والحفاظ على صحة سوق النفط العالمية على المدى الطويل.

وحدة الدراسات الاقتصادية /مكتب شمال امريكا

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