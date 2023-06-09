الجفاف يجبر العراق على تقييد زراعة الأرز

بغداد – تدفع مشكلة الجفاف في العراق المسؤولين نحو دخول مسار غير مرغوب فيه مرة أخرى بشأن إنتاج المحاصيل الزراعية، وخاصة الأرز الذي يشكل الغذاء الأول للسكان.

ومع أن البلد شهد خلال الفترة الماضية هطول كميات من الأمطار ما ساعد على إنقاذ موسم الزراعات الشتوية، إلا أن ذلك لم يسهم في تخفيف محنة شح المياه، الأمر الذي أجبر الحكومة على تأجيل خططها التنموية في القطاعات الحيوية.

ونقلت وكالة رويترز الخميس عن مسؤول بوزارة الزراعة، لم تذكر هويته، قوله إن “زراعة الأرز تم تقييدها هذا الموسم في وسط وجنوب البلاد بسبب نقص إمدادات المياه”.

300 ألف طن كان ينتجها البلد، 35 في المئة منها أرز العنبر، لكنها تراجعت مع تقلص الأراضي

وبعد أربع سنوات من قلة الأمطار والجفاف يتوقع أن يكون موسم أرز العنبر، الذي يتطلّب غمر مساحات واسعة بالمياه على مدى أشهر طويلة خلال الصيف اعتبارا من منتصف مايو، خلال هذا العام محدودا جدا.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن العراق كان ينتج سنويا قرابة 300 ألف طن، 35 في المئة منها أرز العنبر، الذي يُزرع أكثر من 70 في المئة منه في محافظتي الديوانية والنجف، والباقي يتم حصاده من ذي قار والمثنى وبابل.

ويطلق العراقيون على تلك المناطق الزراعية اسم “شلبية” أي مخصصة لزراعة الشلب (أرز العنبر)، ويعود تاريخ ملكيتها إلى زمن الاحتلال العثماني.

وكان مدير قسم الإنتاج النباتي في دائرة التخطيط في وزارة الزراعة محمد جاسب قد أكد أن بلده حصد في العام 2021 أكثر من 250 ألف طن من العنبر فقط.

ويحتاج أرز العنبر الذي تقتصر زراعته على العراق إلى ما بين 10 و12 مليار متر مكعب من المياه خلال الموسم الواحد، ما أوجد صعوبة في إنتاجه بكثافة بمحافظة النجف والمحافظات الأخرى بسبب استهلاكه العالي للمياه.

وخلال الموسم الماضي تم تقليص زراعة هذا الصنف الذي يعتبر أجود أنواع الأرز بحوالي 90 في المئة لدرجة أن العراقيين تخوفوا من فقدانه في الأسواق التجارية في ظل الطلب الكثيف عليه.

وخصصت وزارة الزراعة في 2022 نحو 11 ألف دونم (1100 هكتار) من الأراضي لمحصول الأرز، بينما بلغت المساحة المخصصة في العام السابق له نحو 400 ألف دونم (40 ألف هكتار). وتم السماح بزراعة نوع واحد من الأرز فقط.

وأرجع المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية هذه الخطوة إلى كون وزارة الموارد المائية رفضت الموافقة على زراعة الأرز على نفس المساحة المخصصة سابقا، بحجة أنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه.

وهذه الخطوة لم تكن الأولى، فقد حظرت وزارة الزراعة في يونيو 2018 زراعة الأرز والذرة وبعض المحاصيل الأخرى التي تحتاج إلى الكثير من المياه.

ويعد الأرزّ عموما والعنبر على وجه الخصوص مادة رئيسية ضمن مائدة الطعام في أي بيت عراقي، حيث يزيّن الوجبات المميزة مثل الدولمة، وهي خضار محشوة بالأرزّ واللحم والمنسف وغيرها.

وتشكل الزراعة ثاني أكبر مساهم في الناتج الإجمالي المحلي للبلد العضو في أوبك بنسبة 5 في المئة بعد النفط، ويوظف القطاع 20 في المئة من اليد العاملة النشيطة.

وفي خضم وضعية الجفاف كشف وكيل وزارة الزراعة ميثاق عبدالحسين الخميس أن ثمة خططا لزيادة محصول الحنطة للموسم المقبل باستخدام التقنيات الحديثة.

وقال خلال مشاركته في إطلاق مشروع تكيف الأسر الريفية في جنوب العراق مع ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ “ليس أمام العراق سوى التوجه نحو الزراعة الذكية لتطوير القطاع لمواجهة المتغيرات المناخية وقلة التدفقات المائية في نهري دجلة والفرات”.

وسبق أن أكد مسؤولون وخبراء أن الحكومة مطالبة بوضع حد لأساليب الري القديمة، التي تستهلك الكثير من المياه لإنتاج المحاصيل، بما في ذلك إنتاج أرز العنبر.

وتتوقع بغداد أن يبلغ محصول القمح المحلي ما بين أربعة و4.5 مليون طن هذا الموسم، وقد اشترت ثلاثة ملايين طن من المزارعين حتى الآن.

العرب