البرلمان العراقي يفشل في إقرار الموازنة وسط خلافات حادة

بغداد – أخفق البرلمان العراقي لليوم الثاني على التوالي في المصادقة على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 وسط خلافات مع القوى السياسية وخاصة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان العراق.

وخلال جلسات ليلية عقدها البرلمان العراقي منذ ليل الخمس الماضي وحتى ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم السبت لم تتمكن الكتل البرلمانية من تجاوز خلافاتها والإتفاق على مشروع الموازنة الاتحادية التي أعدتها الحكومة العراقية لمدة ثلاث سنوات لتكون مهيئة لاستكمال خططها الاستثمارية دون توقف.

ووقف الاختلاف على توزيع الإيرادات المالية بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان عائقا خلال الأيام الماضية في إقرار موازنة للعام الحالي تتيح للحكومة التحرك بحرية في تنفيذ برامجها مع تلبية إحتياجات جميع المدن العراقية على حد سواء والاستفادة من الإمكانيات المالية الهائلة التي تعيشها البلاد حاليا.

وخلال جلستين عاصفتين عقدهما البرلمان العراقي ليل الخميس والجمعة وحتى ساعات الفجر الأولى من اليوم السبت أخفق البرلمان العراقي من التوصل إلى تفاهمات رغم تدخل قيادات الخط الأول في تجمع إدارة الدولة ،الذي يضم قوى الإطار التنسيقي الشيعي والقوى الكردية السنية وعُهد اليه تشكيل الحكومة العراقية بزعامة محمد شياع السوداني أواخر العام الماضي لحلحلة الخلافات بشأن ملفات النفط والإيرادات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان.

وبحسب مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام ،2023 فإن هذه الموازنة تعد الأكبر والأضخم في تأريخ العراق وستكون بمبلغ يتجاوز 198تريليونا و910 مليار دينار عراقي ما يعادل أكثر من 149مليارا و559مليون دولار تعتمد بشكل يصل إلى 90 % على الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط.

كما يعاني مشروع الموازنة من عجز مالي مخطط يتجاوز 64 تريليون دينار عراقي ما يعادل أكثر من 48 مليار دولار ستعمل الحكومة العراقية على تغطيته من خلال إصدار سندات والإقتراض من البنوك العراقية والأجنبية.

وحدد مشروع الموازنة سعر بيع برميل النفط الخام العراقي بمبلغ 70 دولار للبرميل الواحد بمعدل تصدير يبلغ 3 ملايين و500 الف برميل يوميا بما فيها كميات النفط المنتجة من حقول إقليم كردستان بمعدل 400 ألف برميل يوميا يتم تسويقها عبر شركة تسويق النفط العراقية /سومو / حصرا.

وكشف البنك المركزي العراقي قبيل ساعات من انطلاق جلسات البرلمان العراقي نهاية الأسبوع الماضي ان أحتياطيات العراق المالية في خزائن البنك المركزي العراقي تجاوزت 111مليار دولار إضافة إلى 132طنا من الذهب وهي أحتياطيات غير مسبوقة في تأريخ البلاد.

ويُنتظر أن تدخل الكتل السياسية في جولات مكوكية قبيل عقد الجلسة الثالثة للبرلمان المقرر لها مساء اليوم السبت لاستكمال التصويت على بنود مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023 من أجل التوصل إلى صيغ توافقية ترضي جميع الأطراف.

العرب