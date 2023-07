لمحة عامة عن “الباسيج العراقي”

أنشأت جماعة “أصحاب الكهف” و”حركة حزب الله النجباء” هذه الحركة الاحتجاجية العنيفة ذات التسمية الفارسية، واستخدمتاها لتنفيذ تهديدات ضد السفارة الأمريكية في بغداد.الإسم: “التعبئة الشعبية في العراق” (“الباسيج العراقي”). تعني كلمة “باسيج” الفارسية “التعبئة”، وتشمل أيضاً هذه التسمية القوات الإيرانية المتعددة شبه العسكرية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بـ”الحرس الثوري الإسلامي” الإيراني، وهو منظمة أجنبية مصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية.نوع الحركة:”الباسيج العراقي” هو جماعة واجهة تقوم بعمليات حركية شبه عسكرية وبالتعبئة الاجتماعية وتركز مبدئياً على العمليات المحلية ضد الولايات المتحدة والعمليات المحلية المعتدلة المضادة في المجالين السياسي والاجتماعي.التاريخ:• في 14 تموز/يوليو 2023، أُنشئ حساب على تلغرام باسم “الباسيج – التعبئة الشعبية في العراق”. وزعم الحساب أن “الباسيج العراقي” الجديد سيستهدف السفارة الأمريكية في بغداد.• أُنشئت الجماعة عندما طلبت الميليشيا العراقية “أصحاب الكهف” من أتباعها الاحتجاج أمام السفارة. وعلى الرغم من أن الجماعة قد أُنشئت قبل الحدث مباشرةً كما يُزعم، فقد تم توزيع راياتها وشعارها على نطاق واسع في احتجاج 14 تموز/يوليو في إطار عملية سلسة ومدعومة بالموارد الكافية.Open imageFigure 1: Iraqi Basij objectives published on July 16, 2023.الأهداف:في 16 تموز/يوليو 2023، أعلن حساب “الباسيج العراقي” أهدافه الستة الرئيسية على النحو التالي:1. العمل الثقافي ومكافحة الأفكار المنحرفة.2. الدفاع عن القرآن الكريم والإسلام المحمدي الأصيل.3. الدفاع عن فكر المقاومة والابتعاد عن المساومات والتنازلات.4. خط المقاومة ومراجعنا هم خطوط حمراء والدفاع عنهم من ضمن تكليفنا الشرعي.5. محاربة الحركات المنحرفة ضد الإسلام المحمدي الأصيل.6. محاربة كل من يريد المساس بمعتقدنا وفكرنا وشبابنا عن طريق المنظمات (أي المنظمات غير الحكومية) وغيرها (الشكل 1).تسلسل القيادة:تجمع صلة مباشرة بين “أصحاب الكهف” و”الباسيج العراقي”، مما يشير أيضاً إلى وجود صلة وثيقة بين الجماعة الأخيرة و”حركة حزب الله النجباء”، الميليشيا الأم لـ “أصحاب الكهف”. وفي الأيام التي سبقت الإعلان عن الجماعة للمرة الأولى على حساب “أصحاب الكهف” على تلغرام، بدأت القنوات الشقيقة لجماعة “أصحاب الكهف” في الإعلان عن الاحتجاج أمام السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ “حاصروا السفارة”. وفي صباح يوم 14 تموز/يوليو، نشرت قناة التواصل الاجتماعي الرئيسية لجماعة “أصحاب الكهف” رسالة تطلب فيها من مناصري “المقاومة” اقتحام السفارة.وخلال الاحتجاج، برزت أعلام “أصحاب الكهف” و”الباسيج العراقي” التي رُفعت جنباً إلى جنب. ولكن رايات الجماعة الجديدة لم تُرفع إلى جانب أعلام أي جماعات واجهة أخرى تابعة “للمقاومة” (الشكل 2).Open imageFigure 3: Iraqi Basij thanks KH and AAH parliamentarians for supporting their July 14, 2023, protest.يبدو أن “أصحاب الكهف” أسست “الباسيج العراقي” ليؤدي دوراً مشابهاً لدور جماعة “ربع الله” التي تأخذ القانون بأيديها والتابعة لـ “كتائب حزب الله”، التي تم إنشاؤها للضغط على الخصوم السياسيين، لكنها جاءت بنتائج عكسية عندما نظمت عروضاً مسلحة في بغداد تشبه مسيرات تنظيم “الدولة الإسلامية” في الموصل.علاقات التبعية:• يتلقى “الباسيج العراقي” الدعم من جهات إيرانية، وترد أرقام هواتف إيرانية في رسائله على تلغرام المتعلقة بالنقل المجاني لحضور مراسم عزاء محرم في كربلاء. وتجمع أيضاً بعض العلاقات الودية بين “أصحاب الكهف” وكتلة “حركة حقوق” النيابية التابعة لـ “كتائب حزب الله”. وفي 14 تموز/يوليو 2023، شكر “الباسيج العراقي” رئيس “حركة حقوق” سعود الساعدي على دعمه، كما شكرت الجماعة النائب حسن سالم من كتلة “الصادقون” النيابية التابعة لحركة “عصائب أهل الحق” (الشكل 3).

معهد واشنطن