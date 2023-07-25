الاقتصاد الروسي في الميزان

الباحثة شذى حليل*

قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بمراجعة توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في عامي 2023 و 2024. وأوضحت المنظمة وجود انخفاض أقل بنسبة 1.5٪ للاقتصاد الروسي في عام 2023 ، على عكس توقعاتها السابقة بانكماش بنسبة 2.5٪.بالنسبة لعام 2024 ، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4٪ بدلاً من 0.5٪ الذي توقعته سابقًا.

وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره -الصادر في أبريل/نيسان 2023- إلى بعض الآثار على الاقتصاد الروسي، ومن بينها أن النمو الذي كان يشهده عام 2021 بنسبة 5.6% تحول إلى انكماش بنسبة 2.1% عام 2022، ويتوقع لهذا الانكماش أن يتواصل هذا العام مع زيادة طفيفة لا تتجاوز 7 بالألف، ليتقلص العام المقبل إلى 1.3%.

كذلك انتقلت الموازنة الروسية من فائض في 2021 إلى عجز بنسبة 2.2% العام الماضي بسبب نفقات الدعم الذي تقدمه الدولة لتخفيف أعباء التضخم عن المواطنين، ويتوقع ارتفاع العجز هذا العام إلى 6.2%، وأن يتواصل عجز الموازنة حتى عام 2027، لتعود لتحقيق فائض في 2028.

بدأ الاقتصاد الروسي بالانحدار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلاه من فرض عقوبات غربية واسعة النطاق ، وواجه الاقتصاد عقبات هائلة. في البداية ، تمكن الرئيس فلاديمير بوتين من تعزيز الوضع المالي للبلاد باحتياطيات نقدية كبيرة ، مما ساعد على تجاوز الخسارة الأولية للاستثمار الأجنبي.

وفي خضم أزمة الطاقة العالمية ، شهدت عائدات النفط والغاز الروسية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 144 في المائة ، لتصل إلى 349 مليار دولار في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك ، تم استبدال العلامات التجارية الغربية التي غادرت السوق الروسية بعلامات تجارية محلية وحليفة ، مما ساهم في الشعور بالاستقرار ، لا سيما في المدن الكبرى مثل موسكو.

وفي ظل استمرار الصراع مع أوكرانيا تضاءلت الاحتياطيات النقدية بشكل كبير ، وتبخر الاستثمار الأجنبي ، وتعرض الروبل الروسي لانكماش حاد ، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. وأثر هروب الشركات الغربية وتراجع الصادرات بشدة على الميزان التجاري للبلاد وزاد من إضعاف قيمة الروبل.

أدى تطبيق الدول الغربية لسقف أسعار النفط الروسي إلى انخفاض كبير في عائدات النفط والغاز ، مع انخفاض متوقع بنسبة 43 في المائة ، كما أشارت مدرسة كييف للاقتصاد. وأدت هذه الضغوط الاقتصادية إلى تآكل فائض الميزانية الروسية ، والذي تحول في النهاية إلى عجز.

ساهم انخفاض قيمة الروبل لاحقًا في ارتفاع معدلات التضخم ، مما دفع البنك المركزي الروسي إلى زيادة أسعار الفائدة إلى 8.5٪. وأقر البنك بأن ارتفاع التضخم كان مدفوعًا جزئيًا بموارد العمالة المحدودة ، مما يشير إلى رحيل كبير للعمال المهرة من البلاد أو تورطهم في الصراع المستمر.

في الختام ، مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي ، اتضحت جهود الرئيس بوتين للتقليل من حدة الأزمة. وفشلت البيانات الرسمية من وكالة الإحصاء الروسية ، Rosstat ، في تمثيل المدى الحقيقي للتدهور الاقتصادي بدقة ، مما أدى إلى تباينات مع التقييمات الدولية، وأدى تلاقي العقوبات الغربية وتناقص عائدات النفط وتقلص القوى العاملة إلى حدوث انكماش اقتصادي حاد لروسيا. واليوم تواجه البلاد قرارات محورية مقبلة ومستقبلًا اقتصاديًا غير مؤكد بينما تكافح عواقب الصراع الطويل والعزلة الدولية.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

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