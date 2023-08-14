إيرادات ليبيا من النفط ومشتقاته في الربع الثاني من 2023 تتجاوز 5 مليارات دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا -أمس الأحد- أن إجمالي إيراداتها من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية البتروكيماوية في الربع الثاني من العام الجاري تجاوزت 5 مليارات دولار أميركي.

وذكرت المؤسسة -على حسابها في “إكس”- أن قيمة إيراداتها خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران 2023 بلغت 5 مليارات ومليونا و460 ألف دولار أميركي، من بينها 4 مليارات و681 مليونا و500 دولار من مبيعات النفط الخام.

وذكرت المؤسسة أن إيرادات المنتجات النفطية بلغت في الربع الثاني من هذا العام 196 مليونا و50 ألف دولار، في حين بلغت قيمة بيع الغاز والمكثفات 121 مليون دولار، بينما كانت عوائد البتروكيماويات نحو 2 مليون دولار.

ويشكل قطاع النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث يعتمد بصورة رئيسية عليه، مما يعني أن إيرادات ليبيا من النفط وصادراته بمثابة مصدر الثروة الرئيسي للدولة التي لديها أفضل أنواع الخام في العالم.

المصدر : الجزيرة