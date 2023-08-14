نجاح أستراليا في تصدير الغاز الطبيعي المسال وسط الاضطرابات العالمية

الباحثة شذى خليل*

أستراليا هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم ، حيث تقف إلى جانب قطر والولايات المتحدة. ,في عام 2022 ، احتلت المرتبة الثانية عالمياً ، بعد قطر مباشرة ، من حيث صادرات الغاز الطبيعي المسال. على الرغم من أنها ظلت أقل من طاقتها الإنتاجية البالغة 87 مليون طن سنويًا ، إلا أن صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال بلغت 79.3 مليون طن، مقارنة بـ 79.1 مليون طن في عام 2021.

في عام 2022 ، حققت أستراليا عائدات قياسية من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال (LNG) على الرغم من التحديات العالمية. لم يمنع الغزو الروسي لأوكرانيا والطلب الصيني الضعيف صادرات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية من الازدهار. حيث قفزت عائدات الصادرات إلى 91 مليار دولار ، بزيادة قدرها 86٪ عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

إن معظم الصادرات من غرب أستراليا وإقليمها الشمالي ، وهو ما يمثل 71 ٪ من صادرات الغاز الطبيعي المسال في البلاد التي تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي ، سيما في مناطق مثل North West Shelf في غرب أستراليا وحوض الاستعراض.

ومع ذلك ، يمكن أن تتغير المواقف والتصنيفات بمرور الوقت بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك التحولات في الطلب العالمي ، والتغيرات في مستويات الإنتاج ، والتطورات الجيوسياسية ، وأكثر من ذلك. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسة لمزيد من التوضيح لمكانة الدولة كمصدر مهم للغاز:

• إنتاج الغاز الطبيعي المسال: استثمرت أستراليا بكثافة في تطوير مرافق الغاز الطبيعي المسال (LNG) ، والتي تسمح بتبريد الغاز الطبيعي وتكثيفه في صورة سائلة لتسهيل النقل. تُمكِّن منشآت الغاز الطبيعي المسال من تصدير غازها إلى الأسواق البعيدة التي قد لا يسهل الوصول إليها عبر خطوط الأنابيب.

• ثراء الموارد: تمتلك الدولة احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي ، وتقع بشكل أساسي في المنطقة الشمالية الغربية ، بما في ذلك حوض كارنارفون وحوض الاستعراض قبالة ساحل أستراليا الغربية. هذه الاحتياطيات تجعل أستراليا لاعبًا رئيسا في سوق الغاز الطبيعي العالمي.

• أسواق التصدير العالمية: أثبتت أستراليا نفسها كمورد رئيس للغاز الطبيعي المسال إلى دول مختلفة ، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والصين ودول آسيوية أخرى. هذه البلدان لديها طلب مرتفع على الطاقة وغالبًا ما تعتمد على الغاز الطبيعي المستورد لتلبية احتياجاتها.

• التأثير الاقتصادي: كان لنمو صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا تأثير إيجابي كبير على اقتصادها. فقد خلق فرص عمل ، وجذب الاستثمار ، وساهم في الميزان التجاري للبلاد.

• الاستثمار في البنية التحتية: لدعم صادراتها من الغاز ، طورت أستراليا بنية تحتية واسعة النطاق ، بما في ذلك مصانع إنتاج الغاز الطبيعي المسال ومحطات التصدير وأنظمة النقل المرتبطة بها.

• العوامل الجيوسياسية: ساهم الاستقرار الجيوسياسي لأستراليا وإطارها التنظيمي وسمعتها كمورد موثوق في نجاحها كمصدر للغاز الطبيعي.

• الاعتبارات البيئية: بينما يعتبر الغاز الطبيعي وقودًا أحفوريًا أنظف احتراقًا مقارنة بالفحم ، إلا أن هناك اعتبارات بيئية تتعلق باستخراجه وإنتاجه وتصديره. حيث يمكن أن تؤثر الاهتمامات البيئية والجهود العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة على المسار الطويل الأجل لصناعة الغاز الطبيعي.

من المهم ملاحظة أن مشهد الطاقة العالمي يمكن أن يكون ديناميكيًا ، ويمكن أن تتغير ظروف السوق بناءً على عوامل مثل التحولات في الطلب ، والتقدم التكنولوجي ، والتطورات الجيوسياسية ، والأولويات البيئية. لذلك ، في حين أن أستراليا كانت تاريخياً مصدراً رئيساً للغاز ، فمن المستحسن استشارة المصادر الحالية والموثوقة للحصول على أحدث المعلومات حول دورها في سوق تصدير الغاز العالمي.

باختصار، شهد قطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا نموًا ملحوظًا في عام 2022 على الرغم من التحديات العالمية ، وظلت صادرات الغاز الطبيعي المسال في البلاد بارزة على الساحة الدولية.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

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