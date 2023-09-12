إسرائيل تتهم إيران بإنشاء مطار جنوب لبنان لاستهدافها

هرتسيليا – اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إيران الاثنين بإنشاء مطار في جنوب لبنان لإتاحة شن هجمات على إسرائيل، مقدما صورا جوية للموقع المزعوم.

وقال غالانت في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر معهد سياسات مكافحة الإرهاب بجامعة رايتشمان، إن المطار يبعد 20 كيلومترا فقط من الحدود الإسرائيلية. وعرض غالانت صورا أمام الجمهور ذكر أنها للمطار المزعوم، قائلا “بعبارة أخرى: الأرض لبنانية، والسيطرة إيرانية، والهدف إسرائيل”.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي “إذا وصلنا إلى صراع، فلن نتردّد في استخدام القوة الفتاكة للجيش الإسرائيلي”، مضيفا أن “حزب الله ولبنان سيدفعان ثمنا باهظا ومؤلما”.

وكرّر غالانت أن “إيران تمثّل حاليا أكبر تهديد لدولة إسرائيل، وللاستقرار الإقليمي، والنظام العالمي”، مضيفا أنها “تسعى جاهدة لتحقيق قدرة نووية عسكرية، وهي أقرب من أي وقت مضى لذلك”.

وذكر أنه في ظلّ “التغيرات في الشرق الأوسط، تقوم إيران بعملية السيطرة الجغرافية والأيديولوجية على دول المنطقة، وتشجّع الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وتحاول تفكيك الدول القائمة”.

واعتبر أن “الهدف الإيراني هو خلق حرب استنزاف ضد إسرائيل، على جميع حدودها، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تطوير الأسلحة النووية وتجهيزها. وهذه الجهود تمس كل دولة من حولنا”.

وقال “في لبنان، تعدّ الاستفزازات المتكررة التي يقوم بها حزب الله على الحدود الشمالية، بمثابة عمل متعجرف وخطير من جانب حزب الله، بتشجيع إيراني”.

ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي رسالة تهديد إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قائلا “إنه يريد تصوير نفسه على أنه ‘المدافع عن لبنان’، لكنه في الواقع يجعل لبنان ومواطنيه رهينة لخدمة المصالح الإيرانية والشيعية”. وأضاف “إذا أخطأ سيصبح مدمرا للبنان”.

العرب