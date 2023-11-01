تصديق أردوغان على انضمام السويد إلى الناتو ليس صفقة محسومة

إسطنبول – على الرغم من أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد أرسل انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي إلى البرلمان التركي، إلا أن التصديق قد لا يكون بمثابة صفقة محسومة، حيث يقول المسؤولون الأتراك إن التطورات المحلية في تركيا والسويد قد تؤدي إلى تعقيد الخطوة النهائية.

وبعد أكثر من عام من الاعتراضات، قدم أردوغان الاقتراح إلى البرلمان في وقت سابق الأسبوع الماضي. ووفقا لمصدر تركي مطلع في أنقرة تحدث إلى موقع المونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته، كان من المقرر في البداية تقديم الطلب في أوائل أكتوبر، ولكن تم تأجيله بعد تفجير انتحاري في مقر مديرية الأمن القومي التركي من قبل حزب العمال الكردستاني.

ومع استمرار العديد من الأتراك في اتهام الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بالتحالف مع الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني ضمن التحالف المناهض لتنظيم داعش، فإن تقديم الاقتراح السويدي إلى البرلمان كان سيبدو سيئا بالنسبة لأردوغان.

كما أسقطت القوات الأميركية طائرة تركية بدون طيار في شمال سوريا في الخامس من أكتوبر خلال غارات جوية تركية واسعة النطاق ردا على هجوم أنقرة، مما زاد الطين بلة. وقال المصدر التركي للمونيتور “إذا كنا لا نزال منفتحين على تقديم القضية السويدية إلى البرلمان في مثل هذا الوقت، فيجب أن يكون الجميع ممتنين”.

ويتعلق التوقيت أيضا بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس والجهود الواضحة التي يبذلها أردوغان لتحقيق التوازن بين المشاعر المؤيدة لفلسطين، والتي هي قوية بشكل خاص في قاعدته، ومزاج العواصم الغربية تجاه حكومته.

وبما أن الدعم غير المشروط من العديد من الدول الغربية لإسرائيل بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر أثار غضب العديد من الأتراك، اتخذ أردوغان لهجة مؤيدة لحماس في وقت سابق الأسبوع الماضي، واصفا المنظمة الإسلامية بـ”المقاتلين من أجل الحرية” و”المجاهدين” الذين يناضلون من أجل تحرير فلسطين.

ومن خلال تقديم طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ورفع انتقاداته لإسرائيل وداعميها الغربيين، بدا الرئيس التركي يحاول السير على حبل مشدود. وحذّر المصدر الذي تحدث إلى المونيتور من أن التصديق التركي بعيد عن كونه اتفاقا محسوما، مشيرا إلى أنه لا يزال يحتاج إلى تصويت في البرلمان، حيث يتمتع ائتلاف أردوغان الحاكم بالأغلبية. وأشار المصدر إلى أن العملية مليئة بالتحديات.

وأحدها يتعلق بطلب أنقرة أمام الكونغرس الأميركي شراء طائرات مقاتلة جديدة من طراز أف – 16 ومعدات تحديث لتحديث القوات الجوية التركية. وعلى الرغم من أن تركيا تقدمت بطلب للحصول على طائرات أف – 16 في أواخر عام 2021، قبل أن يغيّر الغزو الروسي لأوكرانيا موقف السويد من الناتو، فقد ربط الكونغرس وإدارة بايدن بيع الطائرات بتصديق أنقرة على العرض السويدي في مايو 2022.

ومن المرجح أن يكون الجانب التركي يسعى إلى الحصول على التزام حازم من واشنطن في ما يتعلق بطائرات أف – 16 قبل التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. كما أن التطورات المحلية في السويد، حيث جرت عدة احتجاجات لحرق القرآن الكريم فضلا عن المظاهرات ضد حكومة أردوغان، من شأنها أيضا أن تؤدي إلى عرقلة التصديق.

وقال مصدر تركي آخر رفيع المستوى في أنقرة تحدث أيضا بشرط عدم الكشف عن هويته “من أجل التصديق السلس، يجب ألا تحدث حلقة غبية أخرى في السويد”، في إشارة إلى هذه الاحتجاجات. وقال للمونيتور “سيتم التصديق في البرلمان التركي بوتيرته الخاصة وبما يتماشى مع ديناميكيته الخاصة”. وفي محاولة لمعالجة مخاوف الأمن القومي لتركيا، عدلت السويد قوانينها ودستورها لمكافحة الإرهاب، واتخذت إجراءات صارمة ضد الأفراد والجماعات الذين تعتبرهم أنقرة تهديدا للأمن القومي.

◙ الرئيس التركي يحاول السير على حبل مشدود من خلال تقديم طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ورفع انتقاداته لإسرائيل وداعميها الغربيين

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022، تخلت السويد وجارتها الشرقية فنلندا عن حيادهما الذي دام عقودا وتقدمتا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وفي حين أن معظم حلفاء الناتو كانوا متفقين على انضمام كلا البلدين إلى عضوية الاتحاد – فمعظم دول الناتو أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل دولتي الشمال – إلا أن إدارة أردوغان كانت أكثر دعما للفنلنديين.

وفي وقت سابق من هذا الربيع، أحال أردوغان الطلب الفنلندي إلى البرلمان التركي وسرعان ما حصل على التصديق عليه. وانضمت هلسنكي إلى التحالف باعتبارها العضو الحادي والثلاثين في الرابع من أبريل. ومع ذلك، أصبحت قضية السويد غارقة في الجدل، حيث ألقى الجانب التركي اللوم على ستوكهولم بسبب عدم اكتراثها بمخاوفها الأمنية.

ولسنوات، اتهمت أنقرة السلطات السويدية بالتسامح مع أنشطة المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني على أراضيها. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية.

العرب