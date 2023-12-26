الحرب على غزة ورهانات خفض الفائدة بأميركا ترفع الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد في العديد من الدول وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات، بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لمعدلات الفائدة في مارس/ آذار. كما دفع التوتر في الشرق الأوسط جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى توجه المستثمرين للذهب كملاذ آمن.

وفي تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2063.22 دولارا للأوقية -وقت إعداد هذا التقرير- بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولارا في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.25% إلى 2074.20 دولارا للأوقية، ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون بدرجة عالية وبنسبة 89% توجه الاحتياطي الفدرالي الأميركي في مارس/آذار لخفض الفائدة، وفقا لأداة “سي إم إي”، و”فيد ووتش”.

وانخفض مؤشر الدولار 0.04% إلى 101.66 نقطة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.882%.

تراجع الأسعار

أظهرت بيانات صدرت الجمعة الماضية انخفاض الأسعار في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بالشهر السابق للمرة الأولى في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، وتراجعت الزيادة السنوية في التضخم بشكل أكبر دون 3%، مما عزز توقعات السوق بخفض الاحتياطي الاتحادي للفائدة في مارس/ آذار المقبل.

وشن الجيش الأميركي ضربات جوية انتقامية في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة أمس الاثنين شنه مسلحون يتبعون لفصائل شيعية نصرة لغزة وأسفر عن إصابة 3 جنود أميركيين، كما قُتل المستشار العسكري الإيراني رضي موسوي في سوريا في غارة جوية إسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق أمس، الأمر الذي يؤشر إلى اتساع التوترات الجيوسياسية التي بدأت بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي تنذر بتوسع الحرب مع استمرار العدوان على غزة وتهديدات جماعةالحوثي اليمنية بإغلاق مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر من الجنوب.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أحد الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.

وأغلقت الأسواق في أستراليا ونيوزيلندا وهونغ كونغ ومنطقة اليورو أبوابها اليوم الثلاثاء بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 24.344 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.46% إلى 975.10 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.7% إلى 1194.09 دولارا، وقت إعداد هذا التقرير.

المصدر : الجزيرة + وكالات