الكشف عن فساد في مشروع سياحي سعودي كبير

الرياض – أعلنت السلطات السعودية توقيف رئيس تنفيذي لمشروع سياحي وتراثي كبير، وذلك للاشتباه في ضلوعه بعملية فساد إداري ومالي.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية في بيان إنه “تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال”.

وأشار البيان إلى أن المدني متورط مع آخرين قبيل استلام مهامّه وبعدها، في الحصول على عقود بشكل غير قانوني لشركة منفصلة له فيها حصة ملَكية، مقدّرا قيمة العقود بنحو 55 مليون دولار.

وأضاف البيان أنه يجري حاليا “استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وإحالتهم للقضاء”.

ولم يشر الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمحافظة العلا، الاثنين، إلى المدني وبدلا من ذلك أدرج اسم عبير العقل في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.

والعُلا هي موطن لموقع الحِجر الأثري (مدائن صالح) أحد المواقع المدرجة في لائحة التراث العالمي لليونيسكو والمشهور بمقابره النبطية القديمة المنتشرة وسط جبال الحجر الرملي والوديان.

تركيز خاص على محاربة الفساد الذي انتشر في فترات سابقة وغذاه الثراء المادي للدولة وسخاؤها في الإنفاق العمومي

وخلال السنوات الأخيرة سعت السلطات إلى ترسيخ العُلا كوجهة أساسية للفنون وذلك في إطار مخطط أوسع لتحويل المملكة إلى مركز سياحي ضمن الرؤية الإصلاحية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتتضمّن الرؤية المذكورة إنجاز تحوّلات عميقة تطال مجتمع المملكة واقتصادها ضمن عملية متكاملة.

وتمّ التوجّه في نطاق الرؤية ذاتها إلى جعل المشاريع المتعلّقة بالترفيه بمختلف وسائله الثقافية والرياضية وغيرها جزءا من عملية تنويع الاقتصاد والتخفيف من اعتماده على عوائد النفط.

واحتاج الانطلاق في تنفيذ التوجّه الجديد في السعودية إلى تجاوز سلطات رجال الدين المحافظين الذي كانوا يفرضون نمط عيش على المجتمع يقولون إنّه مستمدّ من أحكام الشريعة.

كما احتاج إلى تركيز خاص على محاربة الفساد الذي انتشر في فترات سابقة وغذاه الثراء المادّي للدولة وسخاؤها في الإنفاق العمومي دون وجود ما يكفي من آليات الرقابة.

وأثّرت شخصية ولي العهد الصارمة بشكل مباشر في تقدّم عملية محاربة الفساد وشمولها أعضاء في الأسرة الحاكمة كانوا من قبل يتمتّعون بنوع من الحصانة التي جعلتهم بمنأى عن المحاسبة والعقاب.

وتمّ سنة 2017 اعتقال العشرات من الأمراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفخم بالرياض لأشهر طويلة، قبل أن تجرى تسويات مع عدد منهم قضت بإرجاعهم مبالغ مالية هامة اتّهموا بنهبها من المال العام.

وتزخر منطقة العلا حاليا بمنتجعات فاخرة “صديقة للبيئة” ومسرح فخم مغطى بألواح المرايا وشهد عروضا فنية لعدد من المشاهير العالميين من أمثال ماريا كاري وأليشيا كيز وأندريا بوتشيلي. واعتبارا من الشهر المقبل، تستضيف العُلا أحدث نسخة من ديزيرت إكس وهو معرض فني في الهواء الطلق.

العرب