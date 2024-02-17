لوسيد تخفض أسعار سياراتها لتحفيز الطلب الفاتر

نيوارك (الولايات المتحدة) – خفضت مجموعة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية أسعار سيارات السيدان الفاخرة من طراز أير بنسبة تتراوح بين واحد إلى عشرة في المئة، في أحدث محاولة لزيادة الطلب في سوق ضعيفة. وتواجه صناعة هذه الفئة من المركبات الصديقة للبيئة تباطؤا في الطلب منذ أكثر من عام، وقد استجاب المصنعون من خلال خفض الأسعار وتقليص الإنتاج في بعض الحالات مثل تسلا.

ولوسيد التي خفضت الأسعار من قبل في أغسطس الماضي من بين أكبر استثمارات صندوق الاستثمارات السعودي (صندوق الثروة) في كيانات أميركية مثل أوبر وبرولوجيس لإدارة منشآت التخزين ومنصة أرفيتش التكنولوجية لصناعة الأزياء. ويشكل الرهان على لوسيد تحديا للصندوق المُكلّف بقيادة خطط الحكومة لخفض اعتمادها على عوائد النفط وتنويع مصادر الدخل في مجالات مختلفة تشمل قطاع السيارات والطاقة النظيفة والتكنولوجيا وغيرها.

ويبلغ سعر نظام الدفع الخلفي لسيارة أير بيور نحو 69.9 ألف دولار، بينما يبلغ سعر أير تورينغ 77.9 ألف دولار، أما سعر أير غراند تورينغ فيبلغ 109.9 آلاف دولار، بحسب رويترز.

وستكون الأسعار الجديدة مخصصة للمستهلكين في الولايات المتحدة، وهي لا تشمل رسوم الضرائب والملكية والترخيص والخيارات والوجهة والوثائق. وكانت تكلفة أير بيور سابقا 77.4 ألف دولار، وأير تورينغ 85.9 ألف دولار، وبالنسبة إلى أير غراند تورينغ فكان السعر يبلغ 110.9 آلاف دولار.

وأعلنت شركة لوسيد أيضًا عن مخصص قدره ألف دولار لشراء بعض ملحقات الشحن والصيانة المجدولة المجانية لمدة عامين على كل عملية شراء أو استئجار.

ولا تزال الشركة الأميركية بعيدة عن المنافسة مع علامات شهيرة مثل تسلا وبي.واي.دي الصينية، التي تتطلع إلى الاستحواذ على أكبر حصة من سوق السيارات الكهربائية في غضون سنوات.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في سوق السيارات الكهربائية العالمية إلى 27.1 في المئة هذا العام من النمو المقدر بنسبة 29 في المئة خلال العام الماضي. وذكرت شركة الأبحاث كامليس في أحدث تقديراتها أن انخفاض الدعم الحكومي يجعل السيارات أقل جاذبية للمشترين. وحذرت شركة تسلا الرائدة في السوق من أن نموها سيتباطأ هذا العام على الرغم من تخفيضات الأسعار.

وأكدت لوسيد الشهر الماضي أن عمليات التسليم والإنتاج انخفضت في الربع الرابع من 2023 مقارنة بالعام السابق. وكانت قد خفضت هدف الإنتاج للعام الماضي في وقت سابق من نوفمبر.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها المالية للربع الرابع يوم الأربعاء المقبل، ويتوقع المحللون أن تعلن عن خسارة قدرها 29 سنتاً للسهم، وإيرادات قيمتها 178.4 مليون دولار.

ويرجّح المحللون أن يبلغ سعر سهم الشركة الأميركية نحو 4.46 دولار خلال سنة، لكن لا توجد أيّ توصية بشراء السهم وفق بيانات من بلومبرغ ترصد آراء 18 محللا.

وتستهدف لوسيد الوصول إلى مرحلة التصنيع الكامل للسيارات الكهربائية في السعودية، لكن الأمر قد يستغرق ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، بحسب ما أكده في وقت سابق فيصل سلطان المدير الإداري للشركة في الشرق الأوسط.

وافتتحت الشركة مصنعها لتجميع السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية خلال سبتمبر الماضي، وهو ما يعني أن أول سياراتها المصنعة بالكامل في البلد الخليجي قد تبصر النور بين عامي 2027 و2028.

وكان سلطان قد أشار في مقابلة سابقة مع بلومبرغ الشرق على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، إلى أنه “في عام 2025 سيكون لدينا إنتاج كامل في السعودية”. ولكن هذه التصريحات جاءت قبل افتتاح مصنع الشركة.

العرب