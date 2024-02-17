تعاون دولي لتنفيذ مشروع مترو بغداد: الشراكة مع الشركات التي نجحت في التعاقد مع قطر

الباحثة شذى خليل*

تشهد العاصمة العراقية، بغداد، تحديات كبيرة في مجال النقل والازدحام المروري، مما يجعل تطوير نظام النقل العام وله ملحة تحسين جودة الحياة والتطور الشامل في المدينة. في هذا السياق، يمثل مشروع مترو بغداد خطوة إستراتيجية مهمة، حيث يفتح أفاقاً جديدة لتحسين الإصلاح العام وتخفيف الازدحام المروري

يقوم المشروع على تعاون دولي قوي بين الحكومة العراقية والمجموعة المتحالفة في قطر، التي تضم شركات هندسية وبنائية ذات خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى. يهدف مترو بغداد إلى توفير وسيلة نقل فعالة وموثوقة، تسهم في تخفيف الازدحام المروري وتحسين الوصول إلى المناطق الحيوية في المدينة.

يشمل المشروع تصميم وبناء شبكة مترو متطورة تمتد على عدة خطوط، مع إنشاء محطات حديثة ومرافق متكاملة. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوط قادرة على تلبية احتياجات السكان وتحسين جودة الحياة في المدينة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

تتميز المجموعة المتحالفة في قطر بخبرتها الطويلة في مجالات التصميم والبناء والهندسة، وتعد هذه الشركات بالتميز والجودة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى. ومن خلال دعمها لمشروع مترو بغداد، تعكس المجموعة التزامها بالتنمية المستدامة ودعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي في العراق.

بجانب الفوائد المباشرة للمواطنين، يعتبر مترو بغداد أيضاً خطوة استراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية للعراق. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاقتصادية للمنطقة.

بهذا النهج، يشكل مشروع مترو بغداد مثالاً للشراكة الدولية الناجحة في تنمية البنية التحتية، ويمثل العمل المشترك بين العراق والمجموعة المتحالفة في قطر نموذجاً للتعاون الفعّال في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمجتمعات.

ومن الممكن التعاقد مع نفس الشركة التي تعاقدت مع قطر ممكن ان تتعاقد مع بغداد ، لتنفيذ مشروع مترو بغداد. لتحقيق ذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

التواصل والاستفسار، يمكن للسلطات المعنية في بغداد التواصل مباشرة مع الشركة التي نفذت مشروع مترو الدوحة في قطر لطلب معلومات حول إمكانية التعاقد لتنفيذ مشروع مترو بغداد.

والعرض والمناقشة، بعد التواصل الأولي، ستقوم الشركة المهتمة بتقديم عروضها ومقترحاتها لتنفيذ مشروع مترو بغداد. يمكن أن تشمل هذه العروض التفاصيل التقنية والمالية للمشروع، بالإضافة إلى الخبرة السابقة في تنفيذ مشاريع مماثلة.

ومن ثم التفاوض وتوقيع العقد بعد استعراض العروض ومناقشتها، يمكن للجانبين البدء في عملية التفاوض لتحديد شروط وأحكام العقد. وبعد الاتفاق على جميع الجوانب، يتم توقيع العقد النهائي بين بغداد والشركة المختارة.

ثم البدء التنفيذ والمتابعة بعد توقيع العقد، يمكن للشركة المختارة البدء في تنفيذ مشروع مترو بغداد وفقًا للجدول الزمني المحدد والمواصفات المطلوبة. يتم توفير آليات المتابعة والرقابة لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وفي الوقت المناسب.

ختاما يمكن لبغداد أن تتعاقد مع نفس الشركة التي تعاقدت مع قطر لتنفيذ مشروع مترو بغداد عبر الاتصال المباشر والتفاوض وتوقيع العقد. هذا يسهل التبادل التجربة والخبرة، ويضمن التواصل السلس والفعّال بين الأطراف المعنية في تنفيذ المشروع.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركزالروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية