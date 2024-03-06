التجارة بين الجزائر وموريتانيا قفزت بنسبة 82% خلال 2023

ارتفع حجم التجارة بين الجزائر وموريتانيا بنسبة 82% خلال العام 2023، وذلك حسبما قال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري طيب زيتوني

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري الموريتاني رفقة نظيره الموريتاني لمرابط ولد بناهي، بمدينة تيندوف الجزائرية.

ولفت زيتوني إلى أن التبادلات التجارية بين البلدين بلغت 414 مليون دولار في 2023، مقارنة بـ297 مليون دولار سنة 2022، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف أن قيمة الصادرات خارج المحروقات نحو موريتانيا بلغت أكثر من 62 مليون دولار في 2023، بزيادة 51% على أساس سنوي.

في حين بلغت الواردات الجزائرية من موريتانيا في الفترة ذاتها أكثر من 349 مليون دولار، بعد أن سجلت خلال 2022 قرابة 183 مليون دولار أي بارتفاع فاق 91%.

وتشهد العلاقات الجزائرية الموريتانية منذ 4 سنوات زخما متصاعدا على وقع إطلاق مشاريع عديدة تضع الأساس لبنية تحتية مشتركة تمهد لاستثمارات تقود إلى تكامل اقتصادي.

ودشن الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في 22 فبراير/شباط الماضي أول معبر بري يربط البلدين الجارين.

كما أعطى الرئيسان أيضا إشارة بدء العمل في طريق برية تربط بين مدينة الزويرات الموريتانية وتيندوف جنوب غرب الجزائر، ويبلغ طوله أكثر من 700 كيلومتر.

وترتبط موريتانيا والجزائر بحدود برية بطول حوالي 460 كيلومترا، وتنشط على حدودهما العديد من شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.

المصدر : وكالات