السودان في حاجة إلى “تحرك فوري” لمواجهة الجوع

نيويورك – نبهت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي تدعمها الأمم المتحدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية “لمنع انتشار الموت على نطاق واسع والانهيار الكامل لسبل العيش وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان”.

وكان من المقرر أن يصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تحديثا لتحليله في ديسمبر الذي خلص إلى أن ما يقرب من خمسة ملايين شخص كانوا على شفا مجاعة كارثية. لكن لم يتسن ذلك بسبب الحرب.

وبدلا من ذلك، قال التصنيف المرحلي إنه راجع أحدث الأدلة المتاحة ونشر التحذير “للتعبير عن قلقه الكبير” بشأن تدهور الوضع والضغط من أجل اتخاذ إجراءات فورية “لمنع المجاعة”.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل نيسان 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدة، وإن نحو ثمانية ملايين فروا من منازلهم.

وورد في تقرير التصنيف المرحلي الجمعة “دون وقف فوري للأعمال القتالية ونشر كبير للمساعدات الإنسانية.. فإن سكان ولايات الخرطوم والجزيرة ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى، مهددون بالوصول إلى أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية خلال موسم الجفاف المقبل الذي يبدأ في أبريل – مايو 2024″.

ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر إلى وقف فوري للأعمال القتالية. ويقدر التصنيف المرحلي المتكامل أن ما يقرب من خمسة ملايين شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 3.6 مليون طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة.

وتشير تقديراته إلى أن إنتاج الحبوب كان أقل بنسبة 46 في المئة عن العام السابق بسبب القتال في مناطق إنتاج المحاصيل الأساسية خلال ذروة موسم الحصاد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق بنسبة 73 في المئة عمّا كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الولايات المتحدة الخميس إنها ستضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لتوصيل المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون الجوع في السودان وقد تتضمن هذه الإجراءات تفويضا لعبور المساعدات من تشاد إذا لم يوفر الجيش السوداني الآليات الكاملة لتوصيل الإمدادات.

ومع اقتراب مرور عام على الصراع في السودان، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الطرفين المتحاربين قوضا عمليات توصيل المساعدات وتجاهلا دعوة مجلس الأمن إلى وقف الأعمال القتالية على الفور. وأبلغت الصحافيين بأن “الوضع في السودان ما زال كارثيا ويتفاقم.. الناس يتضورون جوعا”.

واتهمت توماس غرينفيلد القوات المسلحة السودانية بعرقلة وصول المساعدات من تشاد إلى منطقة دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع ووصفت الأمر بأنه “حرفيا مسألة حياة أو موت”. وأضافت “في مخيم زمزم في شمال دارفور، يموت طفل كل ساعتين. ويحذر خبراء من أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة قد يموت أكثر من 200 ألف طفل جوعا”. ودعت الجيش السوداني إلى إعادة الفتح الكامل للحدود على الفور.

ومضت تقول إن الجيش “إذا لم يفعل ذلك، يتعين على مجلس الأمن اتخاذ إجراء سريع لضمان وصول وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، اتباع آلية عبر الحدود” لتوصيل المساعدات. وأجاز مجلس الأمن مثل هذه العملية من قبل حين سمح على مدار تسع سنوات بتوصيل مساعدات إنسانية من دول مجاورة إلى ملايين الأشخاص، معظمهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا.

وتقول الولايات المتحدة إن الطرفين المتحاربين في السودان ارتكبا جرائم حرب. وقال المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو يوم الثلاثاء إن واشنطن تتطلع إلى استئناف محتمل لمحادثات السلام في السودان بحلول 18 أبريل في السعودية. واختصر رئيس منظمة “أطباء بلا حدود” خريستوس خريستو حاجات اللاجئين الذين فروا بشكل جماعي من العنف في السودان إلى تشاد بأنها “الماء والغذاء والكرامة”.

◙ الولايات المتحدة تقول إنها ستضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لتوصيل المساعدات وقد تتضمن هذه الإجراءات تفويضا لعبور المساعدات من تشاد

وقال خريستو في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعد عودته من رحلة إلى المنطقة زار خلالها مخيمات اللاجئين في شرق تشاد ودارفور في السودان “رأيت بنفسي أن منظمة أطباء بلا حدود تبذل قصارى جهدها من أجل توفير المياه، حتى لو كان ذلك خارج نطاق خبرة المنظمة الطبية”.

وغالبا ما تكون “أطباء بلا حدود” المزود الرئيسي أو حتى الوحيد للمياه في المخيمات. وأضاف “نوفّر أحيانا ما بين 70 و80 في المئة من المياه ورغم ذلك، فهي غير كافية”، مذكّرا بأن حاجة هذه المنطقة تقدر بـ20 لترا من الماء للشخص الواحد يوميا.

وأوضح أنه في حين تمكّن بعض اللاجئين بفضل المنظمة من الحصول على 13 لترا من الماء يوميا، لم يحصل لاجئون في مناطق أخرى إلا على 3 لترات فقط من هذا المورد الحيوي. كذلك، توفّر المنظمة الجزء الأكبر من حاجات المياه في مخيمات أدري وأبوتنغ وميتشي والآتشا، علما أن موسم الجفاف اقترب فيما تناهز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

و”الطعام غير كاف أيضا” كما قال كل من التقاهم خريستو في المخيمات. بالإضافة إلى الماء والطعام، لفت خريستو إلى أن اللاجئين طلبوا أيضا الحصول على شيء آخر لكنه غير ملموس: ألا وهو “الكرامة”.

وأوضح الطبيب “التقيت الكثير من الأشخاص الذين فقدوا زملاء وأقارب ورأوا الكثير من المعاناة والفظائع، لكنهم كانوا صامدين”. وأضاف “كانت لديهم القوة الكافية حتى وصلوا إلى المخيم” حيث كانوا يأملون بالحصول على الوسائل اللازمة لإعادة بناء حياتهم. وتابع “لكن عندما لا يجدونها، ينهارون”.

وقال خريستو “هناك حاجة إلى وجود جهات فاعلة إضافية ووكالات تابعة للأمم المتحدة والعديد من المنظمات الأخرى على أرض الواقع” مشيرا إلى أنه “يدرك مشكلات التمويل” التي تواجهها خصوصا وكالات الأمم المتحدة. وأضاف أن هناك حاجة إلى التنسيق بشكل أفضل والتحرك بسرعة أكبر. وصرّح “ما لاحظته أيضا هو تزايد عدد الأشخاص الفارين”.

العرب