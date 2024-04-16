ارتفاع عدد ضحايا سيول عمان وسط استمرار عمليات الإنقاذ والطوارئ

مسقط – تواصل سلطنة عمان جهودها لمواجهة السيول العارمة التي تشهدها البلاد على مدار اليومين الماضيين، حيث وصل عدد القتلى إلى 17 شخصا على الأقل، من بينهم طلاب مدارس، مع تمديد تعليق الدارسة حضورياً، وتعليق عمل موظفي القطاع العام والخاص بعدة محافظات في السلطنة.

وكشفت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة اليوم الثلاثاء أن عدد القتلى بلغ 17 شخصا، بعد العثور على شخصين من المفقودين الأربعة الاثنين، أحدهما بصحة جيدة، والآخر (طفل رضيع) مفارقا للحياة، فيما تواصل السلطات جهود الإنقاذ لمواجهة ما وصفتها وكالة الأنباء الرسمية بأنها “حالة جوية استثنائية”.

ونقلت الوكالة الرسمية أن “سلاح الجو السلطاني العُماني نفذ طلعات جوية لإخلاء عدد من المواطنين والمرضى ونقل مؤن طبية بمحافظة جنوب الباطنة، في إطار عمليات الدعم والإسناد التي تقدمها قوات السلطان المسلحة جراء الحالة الجوية الاستثنائية (منخفض المطير) التي تتعرض لها سلطنة عُمان هذه الأيام”.

ونفّذ طيران الشرطة العمانية 13 طلعة جوية خلال 24 ساعة الماضية لأكثر من 75 شخصًا تمثلت في إخلاء وإنقاذ أشخاص ونقل مصابين وإسعاف مرضى وبحث عن مفقودين.

وأظهرت المشاهد التي نشرت عبر الصفحة الرسمية لشرطة عمان السلطانية على منصة “إكس”، عمليات الإنقاذ لعدد من المحاصرين الذين كانوا وسط مياه السيول، فيما جرى نقل بعضهم إلى المستشفيات.

وسبق أن أعلنت وكالة الأنباء العمانية مساء الإثنين نقلا عن قطاع البحث والإنقاذ في “المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة”، أنه تمّ “العثور على شخص مفارق للحياة” في محافظة جنوب الشرقية “ليصل إجمالي الوفيات جرّاء الحالة الجوية إلى 17 وفاة”.

وفي وقت سابق الإثنين، أفادت الوكالة بالعثور على جثث ثلاثة أشخاص وطفل، إضافة إلى تسجيل الأحد “12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم” هم مواطنان وأجنبي إضافة إلى تسعة تلاميذ في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرق البلاد على بُعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط.

كما أعلنت السلطات “تعليق العمل للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، وللعاملين في منشآت القطاع الخاص في محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة والداخلية وذلك اليوم الثلاثاء”، بسبب الطقس.

وتوضح آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرار تدفق الخلايا الرعدية على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة، وهطول أمطار متفاوتة الغزارة من المتوقع أن تشتد غزارتها خلال الساعات القادمة.

وقالت كوثر بنت سليمان الجابرية اختصاصية أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني ما تزال التوقعات تشير إلى استمرار غزارة الأمطار على عموم محافظات سلطنةعُمان الشمالية، وستتركز غزارة الأمطار على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة خلال فترة الظهيرة على أن تمتد لتشمل محافظات لداخلية وجنوب الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية مساء الثلاثاء.

وأضافت تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية غدا الأربعاء على عموم محافظات سلطنة عُمان مع بدء الانحسار التدريجي لتأثيرات المنخفض من مساء الأربعاء وصباح الخميس.

وانهالت التعازي على السلطنة من شخصيات خاصة وعامة شملت رؤساء دول، فضلا عن الآلاف من المواطنين العرب الذين أبدوا حزنهم لتلك المأساة.

وتقع سلطنة عمان على الأطراف الشرقية لشبه الجزيرة العربية على زاوية تطل على الخليج العربي وبحر العرب، وهو موقع يجعلها في مسار الأمطار الموسمية والأعاصير التي تتسبب بين حين وآخر في تشكل سيول وسقوط ضحايا.

العرب