دانة الإماراتية تعلق عملياتها في كردستان العراق عقب هجوم دام

دبي – يلقي استهداف حقل للغاز في إقليم كردستان العراق بواسطة طائرة مسيرة بظلاله على تطلعات بغداد في الدخول إلى سوق الغاز العالمية، بعدما أعلنت شركة “دانة غاز” الإماراتية الاثنين أنها علقت عملياتها الانتاجية في الحقل.

وقالت شركة “دانة غاز” الإماراتية الاثنين إنها علقت عملياتها في حقل “كورمور”، عقب تعرض أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق الحقل التابع لشركة بيرل بتروليوم في إقليم كردستان العراق لاعتداء بطائرة مسيرة مساء الجمعة الماضي.

واستُهدف حقل كورمور بهجمات عدّة في السنوات الأخيرة لم يُعلن أيّ طرف مسؤوليته عنها، لكن هذه هي المرة الأولى التي يُسفر فيها هجوم عن قتلى.

وقال المتحدّث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني في بيان حينها إن القتلى هم “أربعة عمّال يمنيين”.

ويقع حقل كورمور للغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية، في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وقالت شركة “دانة غاز” في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن أربعة عمّال لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون عندما استهدفت مسيّرة مكاناً لتخزين المواد البترولية.

وأوضحت أنه “على الرغم من وقوع أضرار طفيفة للغاية في المنشآت، فمن أجل سلامة جميع موظفينا والمرافق، قمنا بتعليق الإنتاج مؤقتاً وأدخلنا تغييرات إجرائية محدّدة”.

واستهدفت هجمات بصواريخ كاتيوشا لم يتبنها أحد الحقل مرّات عدة في السنوات الأخيرة من دون التسبب في أضرار كبيرة.

وسبق لسياسيين في كردستان أن نددوا بتلك الهجمات المتفرقة التي تستهدف حقل كورمور للغاز، محملين فصائل مسلحة مؤيدة لإيران مسؤوليتها.

وأفاد بيان لوزارة الكهرباء المحلية، بأن الضربة أدت إلى “إيقاف” إمدادات الغاز عن محطات الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميغاوات. وتعمل الفرق على إعادة الخدمة، بحسب الوزارة.

وأكدت القوات الأمنية العراقية أنها شكّلت لجنة تحقيق في الهجوم، متعهدة أن المنفذين “سينالون جزاءهم”.

وفي هذا الصدد، قالت “دانة غاز” إنها “تتعاون مع السلطات الحكومية لتعزيز الإجراءات الأمنية والدفاعية للسماح باستئناف الإنتاج في منشأة كور مور”.

وتبلغ مساحة الحقل 135 كيلو متر مربع وهو أكبر حقل منتج للغاز الحر في العراق، ويبلغ الاحتياطي المؤكد 8.2 تريليون قدم مكعب، فيما يصل الإنتاج فيه إلى 452 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف و15.000 برميل من المكثفات، وأكثر من 1000 طن متري من الغاز النفطي المسال يومياً.

وينتج الحقل الغاز اللازم لتوليد 4200 ميغاواط من الكهرباء يومياً، منها 2800 ميغاواط ترسل إلى إقليم كردستان والباقي إلى محافظتي كركوك ونينوى.

وفي سنة 2022 كان احتياطي الحقل 8 ترليونات و200 ملیار قدم مكعب، وإنتاجه اليومي من الغاز الطبيعي 452 مليون متر مكعب، وإنتاجه اليومي من متكثف الغاز 22 ألف برميل، تنقل عن طريق الصهاريج وتخلط مع النفط المصدر إلى الخارج. وإنتاجه اليومي من الغاز السائل 1050 طنا.

العرب