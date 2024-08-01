خسارة الغرب لمنطقة الساحل: ليست روسيا وحدها المسؤولة

واشنطن – بعد أكثر من عامين بقليل، تبدو حملات التضليل التي تشنها روسيا في منطقة الساحل الأفريقي أسرع نجاح دعائي على الإطلاق.

وانسحبت الدول الثلاث في منطقة الساحل حيث استولت القوى العسكرية على السلطة مؤخرًا – مالي وبوركينا فاسو والنيجر – من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( إكواس) وأنشأت تحالفًا دفاعيًا منافسًا، وهو تحالف دول الساحل.

وقد قاموا بإضفاء الطابع الرسمي على هذا في 6 يوليو 2024، قبل يوم واحد فقط من قمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا، نيجيريا، لمناقشة سبل إعادة دمجهم في الكتلة الإقليمية.

وطُردت دول الساحل الكيانات الغربية من المنطقة، بما في ذلك راديو فرنسا الدولي وفرانس 24 ومن بين أمور أخرى قاعدة طائرات دون طيار عسكرية أميركية في أغاديز بالنيجر، فضلاً عن القوات الأميركية في عاصمة النيجر وتشاد.

وفي نوفمبر 2022، تم إغلاق عملية برخان، وهي وجود عسكري فرنسي في مالي، رسميًا. ورفعت ألمانيا والسويد أيديهما وسحبتا وجودهما العسكري لترك السكان المحليين تحت رحمة الجهاديين.

المتظاهرون الأفارقة الذين يلوحون بالعلم الروسي يحركهم الاستياء من المستعمر السابق وليس الحب أو الإيمان بروسيا

ويرى الباحث دان ويتمان في تقرير نشره معهد أبحاث السياسة الخارجية في واشنطن أنه ليست المجالس العسكرية الحاكمة معادية للغرب ولكن العديد من الناس في الشوارع معادون للغرب أيضا، وخاصة القوة الاستعمارية السابقة فرنسا.

ويضيف ويتمان أن هذه المشاعر كانت كامنة دائمًا وأعمق من أي شيء يمكن لروسيا أن تطبخه بهذه السرعة.

ويؤكد الباحث أن صناع السياسات الغربيين يبالغون بعض الشيء في نسب هذا الأمر إلى المناورات الروسية وصناعة التضليل القوية.

لكن روسيا وحدها لم تكن لتفعل كل هذا. وليس هناك شك إلى أنها تسعى إلى زعزعة استقرار منطقة ضعيفة، ثم الاستيلاء على أي موارد طبيعية قد تكون متناثرة، مثل اليورانيوم والذهب، لكن كان للفرنسيين دورهم في هذه الاستخراجات، وكذلك الأميركيون والبريطانيون والبلجيكيون في أماكن أخرى من القارة.

والآن تحركت روسيا لملء الفراغ. ومع ذلك، فإن الهوس الغربي بروسيا يشتت الانتباه ويتجاهل سياقاً أوسع.

واستغلت روسيا مشاعر العداء لفرنسا خاصة إلى أقصى حد، وحفزتها إلى حد ما، ولكنها لم تستحضرها من لا شيء.

والواقع أن المتظاهرين الأفارقة في واغادوغو وباماكو ونيامي الذين يلوحون بالعلم الروسي يحركهم الاستياء من المستعمر السابق وليس الحب أو الإيمان بروسيا.

وتقوم الجيوش الغربية بعمليات نشر فعالة، ولكن وظيفتها تتلخص في وضع الاستراتيجيات، وليس معرفة الأسباب الكامنة وراء هذه العمليات المعقدة.

ويرى الدبلوماسيون ومراكز البحوث الذين من المفترض أن يطوروا هذه المعرفة أن مصالحهم تتلخص إلى حد كبير في المجالين العسكري والاقتصادي، مع إضافة قدر ضئيل من العمليات المعلوماتية المكلفة التي يتم تجاهلها في أغلب الأحيان.

وفي حين أن فرنسا تتراجع في المنطقة ويبدو أنها تدرك أن الأمر قد انتهى، فمن المفارقات أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو الزعيم الغربي الأكثر استعدادًا وقدرة على الاستماع والتعلم.

وفي حين سيُذكَر بسبب إخفاقات بلاده، يمكن اعتباره مثالاً على كيفية تعامل دول مجموعة العشرين مع المجتمع المدني الأفريقي في حوار مفتوح ومنتج.

وقبل العديد من الانقلابات بقليل، في 8 أكتوبر 2021، دعا قادة المجتمع المدني الأفريقي إلى “قمة” في مدينة مونبلييه الفرنسية للاستماع إليهم، في حين لم يفعل أي زعيم غربي آخر هذا أو يقترب من المحاولة.

وفي عام 2021، في وقت اجتماع ماكرون، كانت الديمقراطيات الناشئة في منطقة الساحل تتعفن بالفعل – كانت مجموعة فاغنر تتسلل إلى أماكن مختلفة (أولاً في جمهورية أفريقيا الوسطى) لكنها لم تتمكن بعد من الهيمنة على منطقة الساحل. وكانت هناك، تخطط لانتزاع السلطة، لكنها لم تدير العرض.

وقد يحمل المتظاهرون الأفارقة في الشوارع علم الاتحاد الروسي في الصور، لكنهم لا يهتمون كثيرًا بروسيا: غضبهم موجه بشكل مباشر ضد المستعمرين السابقين واستغل الروس الغضب، وربما تلاعبوا به، لكنهم لم يخلقوه.

ويرى محللون أن الرعاية الروسية ستترك القادة الأفارقة في وضع أسوأ في الأمد البعيد، وأن المساعدة الروسية غالبًا ما تأتي بنتائج عكسية.

ومع ذلك، تخاطر الولايات المتحدة بالتفكير الثنائي في الحرب الباردة من خلال النظر إلى هذا السيناريو “روسيا مقابل البقية”، عندما يبدو الأفارقة عمومًا متجاوزين لكل ذلك.

ويُظهر فيديو زعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو وهو يخاطب جمهورًا في نيامي، النيجر، في 6 يونيو 2024. يثني الكابتن البوركينابي إبراهيم تراوري على تحالف دول الساحل، وهو ميثاق الدفاع الجديد للدول الثلاث التي تشكل المجلس العسكري، ويحتقر الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وهو يستشهد بخطوط الدم التي تربط شعوب الساحل ويشير إلى قادتهم المدنيين الفاشلين باعتبارهم “عبيدًا منزليين” (“عبيد الصالون”) لسادتهم الأوروبيين.

وكانت الكلمات قاسية، لكنها تصل إلى جمهور موافق. ويسخر تراوري من المواضيع الغربية مثل “الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان” باعتبارها خالية من المعنى الحقيقي.

وقد نجد عيوباً في خطاب تراوري، ولكن رد فعل جيرانه في النيجر، الذين تتردد مشاعرهم في مختلف أنحاء المنطقة، يتسق مع ذلك.

و ربما اختار الأفارقة وزعماؤهم مساراً محفوفاً بالمخاطر لمستقبلهم القريب، ولكنهم لن يسمحوا للغرباء باختيارهم، إذ قد لا يدوم شهر العسل مع روسيا طويلاً، ولكن خيبة الأمل سوف تستمر.

وعندما تدرك الدول الغربية هذا التحول النموذجي وتركز على الاستماع الحقيقي، فقد يكون لها رأي أكبر في مستقبل أفريقيا.

العرب