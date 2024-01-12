صراع النفوذ بين القوى الدولية يشتد في الساحل الأفريقي

نيامي – أصبحت منطقة الساحل، وهي منطقة يبلغ عرضها 3860 كيلومترا وتقع جنوب الصحراء الكبرى وتمتد من الشرق إلى الغرب عبر القارة الأفريقية، محط اهتمام في جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة رغم مشاكلها ذات الصلة بالإرهاب وانعدام الأمن والاتجار.

وكانت الانقلابات العسكرية مصدرا رئيسيا للقلق في المنطقة وخارجها في السنوات القليلة الماضية. ومنذ عام 2020، شهدت المنطقة أربعة انقلابات ناجحة وثلاثة انقلابات فاشلة. وقد اجتذب الانقلاب في النيجر الاهتمام بشكل خاص. وذلك لأن النيجر كان يُنظر إليها على أنها “حبيبة الغرب” ونموذج للحكم الديمقراطي في المنطقة.

وجاء في تقرير نشره موقع ذو كونفرسيشن أنه على الرغم من التحديات التي تواجه المنطقة، فإن التدافع نحو منطقة الساحل لا يزال شديدا. وأضاف التقرير أن الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا التدافع هي الاتحاد الأوروبي وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على دول الساحل، وخاصة النيجر، لوقف الهجرة الجماعية غير الشرعية إلى الكتلة. وتعتبر النيجر دولة عبور رئيسية في المنطقة. وكانت للنيجر شراكات أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي حتى وقت قريب عندما ألغت البلاد الصفقات من جانب واحد. وهذا مصدر قلق للاتحاد الأوروبي.

ويرى التقرير خمسة أسباب رئيسية لاهتمام القوى الأجنبية بمنطقة الساحل، أولها توافر الموارد الطبيعية والموقع الإستراتيجي للمنطقة في أفريقيا والمصالح الاقتصادية للدول المشاركة في التدافع والتعاون الدفاعي والأمني في شكل مبيعات الأسلحة، إلى جانب أن القوى الأجنبية لديها أسبابها الخاصة للانخراط في التدافع نحو منطقة الساحل.

تم استعمار معظم دول منطقة الساحل من قبل فرنسا. وعلى عكس بريطانيا، حافظت فرنسا على روابط قوية مع المستعمرات السابقة. وهم يتعاونون في مجالات الاقتصاد والدفاع واستخراج الموارد، على سبيل المثال لا الحصر.

ولفرنسا الحق الأول في شراء أي موارد طبيعية تكتشفها في جميع مستعمراتها السابقة. ورغم أن العلاقة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة بدت ودية، فإن الانقلابات الأخيرة في البلدان الناطقة بالفرنسية والمشاعر المناهضة لفرنسا في مختلف أنحاء أفريقيا كشفت عن العكس. وأعقبت الانقلابات مظاهرات كبيرة ضد فرنسا ودعم الانقلابيين. وعلى الرغم من هذه التصدعات، فإن فرنسا حريصة على الحفاظ على قبضتها على هذه الدول، خاصة في ما يتعلق بالتعاون العسكري واستخراج الموارد.

وكانت فرنسا مترددة في سحب قواتها العسكرية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر على الرغم من قطع هذه الدول شراكاتها العسكرية. وتواصل استخراج الموارد الطبيعية في هذه البلدان. وتأسست العلاقات بين روسيا والعديد من دول الساحل خلال الحرب الباردة والعصر الاستعماري. وفي الآونة الأخيرة، أدى تركيز الدول الغربية على حقوق الإنسان، وخاصة خلال عمليات مكافحة الإرهاب، إلى دفع دول الساحل إلى التقرب من روسيا.

وفي حين يطالب الحلفاء الغربيون بحكم القانون، والديمقراطية، وحقوق الإنسان في مقابل الأمن والدعم الاقتصادي، فإن روسيا تصور نفسها بشكل مختلف. كما أدى غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 إلى زيادة اهتمام روسيا بمنطقة الساحل لأنها حريصة على الحفاظ على حلفائها في أفريقيا. ودعمت روسيا علنا الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو، وحذرت من أي تدخل عسكري في النيجر عندما تولى الجيش السلطة. وعلاوة على ذلك، تتعاون مجموعة فاغنر، الشركة العسكرية الخاصة المثيرة للجدل والتي تسيطر عليها روسيا، مع بعض دول منطقة الساحل.

وألغت النيجر اتفاقية الدفاع مع الاتحاد الأوروبي وانتقلت إلى روسيا، وكل هذه العوامل تفسر اهتمام روسيا بمنطقة الساحل. مثلها كمثل روسيا، تصور الصين نفسها باعتبارها بديلا للحليف التقليدي (فرنسا) لدول الساحل. ومن خلال شعار “عدم التدخل” و”احترام السيادة”، رسخت الصين نفسها باعتبارها “شريكا” لدول منطقة الساحل.

ومنطقة الساحل غنية بالموارد الطبيعية مثل النفط واليورانيوم والغاز الطبيعي والليثيوم. وتعمل الشركات الصينية المملوكة للدولة في النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو. وعلى سبيل المثال، من المحتمل أن تمتلك مالي واحدا من أكبر احتياطيات الليثيوم في العالم، وقد استثمرت شركة جانفينج ليثيوم الصينية بكثافة في البلاد.

بينما تتم إزاحة فرنسا عسكريا من قبل مستعمراتها السابقة في المنطقة، تحاول الولايات المتحدة ملء الفراغ لمنع روسيا والصين من إقامة المزيد من الوجود العسكري

◙ فيما تتم إزاحة فرنسا عسكريا تحاول الولايات المتحدة ملء الفراغ لمنع روسيا والصين من إقامة المزيد من الوجود العسكري

وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من تطوير الصين للمعدات العسكرية، فإن معظم الأسلحة لم يتم اختبارها. وتحرص الصين على استخدام الصراعات في منطقة الساحل لاختبار منتجاتها من الأسلحة.

في عام 2019، افتتحت الولايات المتحدة أكبر قاعدة للطائرات بدون طيار في أفريقيا في أغاديز بالنيجر. وقبل ذلك بعام، كنت قد كتبت عن التداعيات الأمنية للقاعدة على المنطقة. وعلى النقيض من فرنسا والصين، اللتين لديهما مصالح اقتصادية واسعة النطاق في منطقة الساحل، فإن الولايات المتحدة لديها مصلحة عسكرية قوية.

وتتمتع النيجر، على وجه الخصوص، بموقع إستراتيجي ويمكن للولايات المتحدة أن تطير بسهولة بطائرات المراقبة والاستطلاع بدون طيار من البلاد لتغطية منطقة الساحل وغرب ووسط أفريقيا.

وبينما تتم إزاحة فرنسا عسكريا من قبل مستعمراتها السابقة في المنطقة، تحاول الولايات المتحدة ملء الفراغ لمنع روسيا والصين من إقامة المزيد من الوجود العسكري. واستغرقت الولايات المتحدة عدة أشهر حتى وصفت الانقلاب العسكري في النيجر بأنه انقلاب، حتى لا تفقد تعاونها العسكري الإستراتيجي وهيمنتها. وكان عام 2023 مليئا بالتحديات بشكل خاص بالنسبة لبلدان منطقة الساحل. ومع وجود قضايا تتراوح بين عدم الاستقرار الاقتصادي وانعدام الأمن، تظل المنطقة هشة.

وعلى الرغم من عدم الاستقرار والهشاشة، إلا أن التدافع على المنطقة لا يزال شديدا مع فقدان الحلفاء التقليديين مثل فرنسا قبضتهم وتصاعد القوى الأخرى. ويقول محللون إن منطقة الساحل هي المنطقة التي تجب مراقبتها في عام 2024 وما بعده.

العرب