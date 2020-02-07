تصفية خليفة الظواهري في اليمن خلال عملية أميركية

واشنطن – أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أن عملية عسكرية أميركية في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ونائب زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري”.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض إنّ الولايات المتحدة “نفذت عمليّة لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسّسي وزعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”.

وذكر بيان البيت الأبيض أن “موته يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم القاعدة العالمي، ويقربنا أكثر من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لأمننا القومي”.

مقتل الريمي بعد أشهر من تعقبه من الجو والمعلومات الاستخباراتية

ولفت البيان إلى أن “الولايات المتحدة وحلفاءها ومصالحهما أكثر أمانا الآن بعد وفاة الريمي”، مشددًا على أنه “سوف يتم تعقب الإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بأميركا، ويتم القضاء عليهم”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت قبل أيام نبأ مقتل الريمي في غارة جوية أميركية جرت في يناير الماضي بعد أشهر من تعقبه من الجو والمعلومات الاستخباراتية.

ويمثل مقتل الريمي الذي هدد مرارا بمهاجمة الأراضي الأميركية، ضربة قاصمة للتنظيم المتطرف.

وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعلن الأحد مسؤوليته عن إطلاق نار في ديسمبر على قاعدة بحرية أميركية مما أدى الى مقتل ثلاثة بحارة.

وقال الرئيس الأميركي إنه في ظلّ قيادة ريمي “ارتكبت القاعدة في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن وسعت إلى شن وإلهام العديد من الهجمات ضد الولايات المتحدة وقواتنا”.

ولم يُقدّم ترامب أيّ تفاصيل عن ظروف العملية أو توقيتها.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي للقبض على الريمي، وذكرت الوزارة أن له صلة بهجوم عام 2008 على السفارة الأميركية في صنعاء ومؤامرة لتفجير طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة.

وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في يناير 2017، ضرباتها ضد التنظيم خصوصا عبر طائرات من دون طيار.

وانضم الريمي إلى تنظيم القاعدة في تسعينيات القرن الماضي وكان يعمل لصالح أسامة بن لادن، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ.

ويأتي تأكيد مقتل الريمي بعد حوالي خمسة أسابيع من مقتل الجنرال الايراني البارز قاسم سليماني في غارة جوية أميركية بأوامر من ترامب.

العرب