القلق الاجتماعي: الإرهاب يستهدف اسطنبول

بعد 6 سنوات على آخر تفجير إرهابي هزَّ ميدان تقسيم، عادت الأضواء لتتسلط على الميدان السياحي الواقع في قلب إسطنبول، مع علو صوت انفجار جديد عصر الأحد الفائت، الذي أودى بحياة ستة أشخاص وخلف عشرات المصابين، فقد ساهمت أجهزة التصوير الثابتة والهواتف المتنقلة في توثيق شرائط فيديو عديدة للحظة وقوع انفجار، ورصدت الكاميرات ردود فعل الكثيرين من الذين تصادف تواجدهم في تلك المنطقة الأكثر ازدحاما في العاصمة الاقتصادية لتركيا وواحدة من أشهر المدن في تاريخ الحضارات الإنسانية.

وبعد تحقيق أسفر عن اعتقال المتهمة بتنفيذ الهجوم ونشر الأمن التركي مشاهد لعملية إلقاء القبض على منفذة التفجير، حيث أوضحت وكالة “الأناضول” أن وحدات مديرية أمن إسطنبول ألقت القبض على المنفذة عقب رصدها لكاميرات المراقبة في المدينة وعقب ساعات من التحري والمراقبة حيث كانت تختبئ في منزل في منطقة كوتشوك تشكميجه، وهي منطقة تبعد عن ميدان تقسيم قرابة ساعة كاملة بالسيارة، وأظهرت مقاطع فيديو المعتقلة وقد ضبطت بحوزتها مبالغ نقدية بالدولار والليرة التركية وقطع ذهبية وملابس منها تلك التي ظهرت فيها بكاميرات المراقبة في منطقة الانفجار.

وقالت وكالة الأناضول إن المعتقلة (23 عاماً)، تحمل الجنسية السورية وقد انتقلت إلى الأراضي التركية من منطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب، شمالي سوريا. ورغم عدم إعلان جهة مسؤوليتها عن الانفجار، وهو أمر يكاد يكون متوقع لانتفاء أي صفة إنسانية على هذا العمل المشين. فقد وصفه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أول تعليق له بأنه “إرهابي” جرى تنفيذه بقنبلة، مؤكدا أن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه”.

لاشك أن مخططي لهذا العمل الإرهابي قد اختارا المكان والزمان بعناية، فمكانيا يستقطب ميدان تقسيم وشارع الاستقلال السياح من مختلف بلاد العالم، والأماكن السياحية هدف ثمين للجماعات الإرهابية في الدول التي يعتمد جزء أساسي من دخلها على السياحة. ويشهد الميدان اكتظاظا في معظم الوقت؛ مما يعني فرصة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، ومساحة أوسع لنشر الرعب. ويوصف الميدان بأنه “قلب إسطنبول النابض”؛ لكثرة ما يضم من أسواق تجذب المواطنين والسياح، وأماكن تاريخية قديمة ومنشآت حديثة تجذب الباحثين عن التنزه. وتضم المنطقة بعثات دبلوماسية لعدة دول، منها هولندا وروسيا، وفنادق تستضيف أهم المؤتمرات الدولية، والمناطق التي تضم مصالح أجنبية على أجندة الجماعات الإرهابية دائما. وللمنطقة قيمة تراثية، فمنذ قرون مضت تحظى بمكانة كبيرة، وكانت في القديم منطقة توزيع (تقسيم) المياه على أحياء ومناطق المدينة، ومن هنا جاء الاسم، وكان قربها ثكنة عسكرية عثمانية، وحاليا بها نصب تذكاري للجمهورية التركية وعيد التحرير والنصر. وللميدان له رمزية سياسية، فهو أشهر موقع يشهد مظاهرات لشتى ألوان الطيف السياسي.

ولطالما شهدت إسطنبول في سنوات سابقة العديد من الأعمال الإرهابية، لما لها من سمعة دولية وأهمية اقتصادية بالنسبة لتركيا، إذ تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد،التي تقع في قارتي آسيا وأوروبا وتمتد على مساحة 1830 كليلو مترا مربعاً ويزيد سكانها وزوارها نهاراً عن 20 مليون نسمة.

فقد استقبلت اسطنبول نحو 12 مليون سائح أجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ويعوّل خلال الربع الأخير من هذا العام على استقبال المدينة أكثر من 3 ملايين سائح، نظراً لخصوصية المدينة بالسياحة الشتوية والعلاجية واحتوائها على مراكز الطبابة الكبرى وزراعة الشعر.

كما تستحوذ إسطنبول على أهم المشروعات في تركيا، ففيها المطار الثالث الذي زادت تكلفته الإجمالية عن 30 مليار دولار وفيها قناة إسطنبول التي تزيد تكاليفها عن 10 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات ضخمة ومراكز اقتصادية متخصصة وسوق استهلاكية كبيرة. كما أنها توفر فرص عمل لنحو 20% من الأيدي العاملة في تركيا، وتسهم بحوالي 22% من الناتج القومي، ويؤخذ منها 40% من مجموع الضرائب في الدولة، وتنتج 55% من الصادرات التركية.

أما زمانيّا، يأتي هذا العمل الإرهابي في الوقت الذي تشهد فيه الليرة التركية تراجع مستمر أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع كبير بنسب التضخم في الاقتصاد التركي، كما أتى أيضًا قبل عدة شهور من الانتخابات النيابية والرئاسية الأكثر حساسية وأهمية في تركيا،، حيث من الواضح أن مخططي هذا العمل الإرهابي يريدون التأثير في نتائجها، ويحاولون إضعاف حزب العدالة والتنمية الحاكم على أمل الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان من الحُكم، وذلك بعد أن نجح أردوغان وحزبه في إضعاف بُنية الإرهاب وتقييده والحد من هجماته التي تستهدف تركيا خلال السنوات الماضية.

كان ولا يزال الإرهاب يشكل إحدى مصادر القلق الاجتماعي- الذي لا يستهان به- في تركيا، وقد يحدث تأثيرات بالغة في المشهد التركي برمته. إذا استمر في تهديد أمن الدولة التركية.

معمر فيصل خولي

وحدة الدراسات التركية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية