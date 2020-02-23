اتهامات لإيران بالتستر على انتشار «كورونا»

أعلنت السلطات في إيران أمس (السبت) عشرات الإصابات بفيروس «كورونا» ووفاة ثمانية، مما يزيد من شعور المواطنين بالقلق من أسلوب معالجة انتشار المرض.

ونقل التلفزيون الرسمي أنباء أحدث حالات إصابة ووفاة عن كيانوش جهان بور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية وحاكم إقليم مركزي بوسط إيران.

*مخاوف من التستر

وأدى كشف السلطات عن عدة حالات إصابة ووفاة بالفيروس خلال فترة وجيزة إلى انتقادات واتهامات من إيرانيين على الإنترنت بتستر المسؤولين على انتشار المرض، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وقارنت بعض التعليقات على الإنترنت بين طريقة تناول البيانات الخاصة بفيروس «كورونا» في الآونة الأخيرة وطريقة كشف السلطات الإيرانية المعلومات عن تحطم طائرة ركاب الشهر الماضي.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً. ونفت السلطات الإيرانية في بادئ الأمر مسؤوليتها عن ذلك قبل أن تقر فيما بعد بأن الطائرة أسقطت بطريق الخطأ.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي رده على شائعات تتعلق بتستر مسؤولين على حقيقة انتشار المرض وقال يوم السبت إن أي حالات مصابة بـ«كورونا» سيتم الكشف عنها علناً بأسرع وقت ممكن.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على حسابها على «تويتر» باللغة الفارسية إن الحكومة الإيرانية تهون من الخطر وتقدم للشعب «معلومات غير صحيحة». ولم يصدر رد فعل من المسؤولين الإيرانيين.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد ذكرت في وقت سابق أمس السبت أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 28 إلى جانب خمس حالات وفاة كما أعلن حاكم إقليم مركزي وفاة شخص في الإقليم فيما بعد.

ومعظم حالات الإصابة، بما في ذلك ثمانية من حالات الإصابة الجديدة، في مدينة قم التي تبعد 120 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة طهران.

ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء عن مقر إدارة الأزمات في إقليم قم إعلانه يوم السبت عن إغلاق المدارس والجامعات وإلغاء التجمعات في قم يومي الأحد والاثنين في إطار جهود منع انتشار الفيروس.

ودعا مسؤولو الصحة يوم الخميس إلى تعليق كل التجمعات الدينية في قم.

من جانب آخر، ذكرت وكالة أنباء الإمارات رصد حالتين جديدتين للإصابة بالفيروس في الإمارات يوم السبت، وهما سائح إيراني وزوجته مما رفع العدد الإجمالي للحالات هناك إلى 13 إصابة.

وأكد لبنان رصد أول حالة إصابة بـ«كورونا» يوم الجمعة وهي امرأة عائدة من قم.

وقررت إيران تعليق رحلات زيارة الأماكن المقدسة في العراق بسبب المخاوف من فيروس كورونا حسبما نقلت وكالة فارس للأنباء عن مسؤول يشرف على هذه الرحلات اليوم السبت.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن العراق أعلن يوم الخميس حظر مرور الإيرانيين من المنافذ الحدودية لمدة ثلاثة أيام خشية انتشار المرض.

الشرق الاوسط