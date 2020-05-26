أسوأ أداء منذ 8 سنوات.. اقتصاد إسرائيل ينكمش 7% بسبب كورونا

قال مكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي اليوم الاثنين إن اقتصاد إسرائيل انكمش بنسبة 7.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام جراء تضرر التجارة والاستثمار والإنفاق الحكومي والاستهلاكي من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وهذا أول انكماش ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل منذ 2012.

وتراجعت الصادرات بنسبة 5.9% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضيين، في حين هبط الإنفاق الخاص بنسبة 20.3% واستثمارات الأصول الثابتة 17.3%، كما هبطت الواردات بنسبة 27.5% وتراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 10.3%.

وكان بنك إسرائيل المركزي قد قال إنه يتوقع أداء ضعيفا في النصف الأول من 2020 بسبب فيروس كورونا الذي أدى لتوقف جزء كبير من النشاط الاقتصادي، كما توقع البنك تحسنا في النصف الثاني من العام الحالي، وتحسنا أيضا خلال العام المقبل.

وبلغ معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي 4.6% على أساس سنوي دون تعديل، ونما اقتصاد إسرائيل بنسبة 3.5% في 2019 بأكمله.

المصدر : الجزيرة + رويترز + رويترز