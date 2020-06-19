قال إنه انتهك الثقة المقدسة مع الشعب.. بومبيو يصف بولتون بـ “الخائن”

وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض جون بولتون بأنه “خائن” وذلك بعدما اتهم الأخير الرئيس دونالد ترامب في كتاب بارتكاب أخطاء فادحة قائلا إنه ليس أهلا للمنصب.

وقال في بيان “إنه لأمر مؤسف وخطير في ذات الوقت أن يكون دور جون بولتون الأخير هو دور الخائن الذي أضر بأميركا عندما انتهك الثقة المقدسة بينه وبين شعبها”.

وندّد بومبيو بما وصفها “أكاذيب” بولتون الذي يستعدّ لنشر كتاب ينتقد فيه الرئيس بشدّة.

وقال أيضا “لم أقرأ الكتاب، ولكن وفقًا للمقتطفات المنشورة، فإنّ جون بولتون ينشر عدداً من الأكاذيب وأنصاف حقائق وأُخرى كاذبة تمامًا”.

وتابع بومبيو “إلى أصدقائنا في أنحاء العالم كافّة: أنت تعلمون أنّ أميركا ترامب هي قوّة للخير في العالم”.

وأعلن مستشار الأمن القوي السابق، في مقتطف من مقابلة نُشر الخميس، أنّ ترامب “غير مؤهّل لمنصب” الرئاسة.

وقال بولتون في معرض حديثه عن الرئيس في مقابلة مع قناة “إيه بي سي” تُنشر كاملةً نهاية الأسبوع “لا أعتقد أنه مؤهّل للمنصب، لا أعتقد أنّ لديه الكفاءة لتولّي هذا المنصب”.

وتسعى إدارة ترامب جاهدة إلى وقف نشر كتاب بولتون الذي يحمل عنوان “من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض” مؤكدة أن الكتاب يتضمن معلومات مصنفة في منتهى السرّية.

وفي الكتاب الذي نُشرت مقتطفات منه في ثلاث صحف الأربعاء، كتب بولتون أن ترامب طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ المساعدة في إعادة انتخابه، وأعرب عن دعمه لسياسة بكين القاضية بالسجن الجماعي لمسلمي الإيغور والأقليات الأخرى.

أشار بولتون إلى تواصل ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلاً إن الرئيس كان يركز على “فرصة التقاط صورة ورد فعل الصحافة عليها” عوضا عن التركيز على المصالح الأميركية الطويلة الأمد.

ورفض ترامب الخميس التصريحات المدوية لبولتون. وكتب في تغريدة صباح الخميس أن “كتاب بولتون (…) مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف إظهاري بصورة سيئة”.

ورفعت وزارة العدل الثلاثاء دعوى قضائية لمنع بولتون من نشر كتابه، المتوقع في 23 يونيو/حزيران الجاري، والذي يرسم فيه صورة قاتمة جداً عن الرئيس الجمهوري وطريقة حكمه.

وتقول الدعوى إن بولتون لم يحز على موافقة على النصّ بأكمله مما يجعل مؤلَّفه “انتهاكا واضحا للاتفاقات التي وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على معلومات سرية للغاية”.

المصدر : وكالات