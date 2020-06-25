الأكسجين آخذ في النفاد.. منظمة الصحة تتوقع بلوغ إصابات كورونا 10 ملايين الأسبوع المقبل

حذّرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء من أن عدد إصابات “كوفيد-19” سيبلغ 10 ملايين بحلول الأسبوع المقبل، في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة في بعض مناطق الأميركتين.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أنه “خلال الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة، وخلال الشهر الماضي سجلت 4 ملايين إصابة، ونتوقع أن نصل إلى 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل”.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الطرق الأكثر نجاعة لإنقاذ الأرواح هي توفير الأكسجين للمرضى الذين هم بحاجة إليه، محذّرا من أن الطلب الآن على الأكسجين الطبي يفوق العرض.

وقال إن الأكسجين الطبي للمرضى الذين يعانون من أعراض مرض “كوفيد-19” الشديدة آخذ في النفاد.

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يحتاج العالم حاليا إلى حوالي 620 ألف متر مكعب من الأكسجين يوميا.

لقارة الأميركية

من جهته، حذّر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين من أن “الوباء بالقارة الأميركية في مستوى قوي جدا، خصوصا في أميركا الوسطى والجنوبية”.

وأضاف “لحظنا وتيرة متواصلة ومقلقة، مع تسجيل الكثير من الدول ارتفاعا بنسبة 20 إلى 25% خلال الأسبوع الماضي” في عدد الإصابات.

وقال راين “للأسف، لم يبلغ الوباء ذروته في العديد من دول القارة الأميركية”، مشيرا إلى أن المستوى المرتفع لانتقال العدوى لا يسمح لتلك الدول بإنهاء العمل بـ”التدابير الصحية والاجتماعية القاسية”.

إحصاءات عالمية

وقد أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 477 ألفا و750 شخصا حول العالم منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، وسجلت أكثر من 9 ملايين و279 ألفا و310 إصابات رسميا في 196 بلدا ومنطقة.

والولايات المتحدة -التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير/شباط- هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 121 ألفا و225 وفاة من أصل مليونين و347 ألفا و102 إصابة.

وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة حيث سجلت 52 ألفا و645 وفاة من أصل مليون و145 ألفا و906 إصابات، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42 ألفا و927 وفاة (من أصل 306 آلاف و210 إصابات)، ثمّ إيطاليا بـ 34 ألفا و675 وفاة (من أصل 238 ألفا و838 إصابة)، وفرنسا بـ 29 ألفا و720 وفاة (من أصل 197 ألفا و674 إصابة).

المصدر : وكالات