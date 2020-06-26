الدولار يتمسك بالطلب على الملاذ الآمن مع تهديد ارتفاع الإصابات بكورونا للتعافي

تمسك الدولار بمكاسبه اليوم الجمعة إذ أدى الحذر بشأن الارتفاع السريع لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إلقاء ظلال من الشك على إعادة فتح الاقتصاد، مما يُبقي الطلب على العملة التي تعتبر ملاذا آمنا قائما دون تغيير.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.360، بعد أن عوض جزءا كبيرا من الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع.

ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 107.09 ين، بعد أن ارتفع 0.5 بالمئة في الجلسة التي جرت أثناء الليل. وتمسك الدولار بمكاسب بلغت 0.2 بالمئة حققها منذ بداية الأسبوع.

وهبط اليورو إلى 1.1223 دولار، ليخسر قوة الدفع بعد أن بلغ ذروة أسبوع عند 1.1348 دولار يوم الثلاثاء بيد أن العملة الموحدة حافظت على مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 بالمئة.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2422 دولار، لينزل عن أعلى مستوى في أسبوع عند 1.2541 دولار والذي لامسه يوم الأربعاء.

(رويترز)