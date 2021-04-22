الأعلى على الإطلاق.. ديون إسرائيل ترتفع إلى 302 مليار دولار

قفز الدين العام لإسرائيل 20% خلال عام 2020، ليصل إلى 984 مليار شيكل (302 مليار دولار)، وهو الرقم الأعلى منذ قيام الدولة، بحسب تقرير رسمي.

وقال تقرير لوحدة إدارة الدين الحكومي بوزارة المالية لعام 2020 -نُشر أمس الثلاثاء- إن الإنفاق الاستثنائي للحكومة خلال جائحة كورونا أدى إلى محو إنجاز دام عقدا من الزمن في خفض ديون البلاد بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقفزت نسبة الدين العام من 58% فقط في 2019 إلى 72.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام كورونا، وهو الرقم الأسوأ منذ عام 2010، وفق المصدر ذاته.

وأنفقت الحكومة الإسرائيلية -وفق التقرير- 105 مليارات شيكل (32.3 مليار دولار) العام الماضي لمعالجة تداعيات كورونا، بما في ذلك تقديم منح للشركات المتضررة، وإعانات بطالة ممتدة ومِنح للمواطنين.

وألمح التقرير إلى أن إسرائيل ستكون مضطرة خلال السنوات المقبلة إلى زيادة الإيرادات الضريبية للدولة وخفض نفقاتها.

وتظهر معطيات التقرير السنوي أن مصاريف الفوائد على الدين الحكومي في عام 2020 بلغت 38 مليار شيكل (نحو 12 مليار دولار)، أي 2.74% من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل.

وبنهاية 2020 بلغ إجمالي الدين الخارجي لإسرائيل 160.8 مليار شيكل (حوالي 50 مليار دولار)، وذلك بعد إصدار سندات في الأسواق الدولية.

وبلغ عدد السندات التي أصدرتها إسرائيل بين عامي 1995 و2020 -في الأسواق الدولية- 23 سندا، بما في ذلك بالولايات المتحدة وأوروبا وتايوان واليابان، وفي عام 2020 وحده تم إصدار 3 سندات بقيمة 13 مليار دولار، وفق ذات المصدر.

المصدر : وكالة الأناضول