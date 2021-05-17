بسبب الاضطرابات.. رويال كاريبيان تلغي رحلاتها البحرية إلى إسرائيل

أعلنت شركة الرحلات البحرية الدولية “رويال كاريبيان إنترناشيونال” (Royal Caribbean International) رسميا إلغاء رحلاتها البحرية إلى إسرائيل بسبب الاضطرابات الأمنية فيها.

وكان من المقرر أن تكون الرحلات البحرية من ميناء حيفا هي الأولى لسفينة “أوديسي أوف ذا سيز” (Odyssey of the Sea) الجديدة التابعة للشركة، وذلك ابتداء من يونيو/حزيران المقبل.

وخُصصت السفينة المذكورة لإنشاء ممر بين إسرائيل واليونان وقبرص للمسافرين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأعلنت الشركة -في بيان اليوم الأحد- أنه بسبب الاضطرابات في إسرائيل والمنطقة لم تتمكن “أوديسي أوف ذا سيز” من استكمال الاستعدادات اللازمة.

وأوضحت أنه تم تغيير مسار السفينة إلى فلوريدا (مقر الشركة)، على أمل أن تعود إلى حيفا لاحقا.

بدورها، ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية الخاصة أن الشركة ألغت الخط الجديد الذي كان مخططا انطلاقه من حيفا شمالي إسرائيل إلى اليونان وقبرص.

ومنذ الاثنين الماضي، قتل 10 إسرائيليين خلال عمليات قصف صاروخي من قطاع غزة.​​​​​​​

وأمس السبت، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) إن حصيلة المصابين الإسرائيليين ارتفعت إلى 636 جراء إطلاق صواريخ غزة منذ اندلاع موجة التصعيد الحالية.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول