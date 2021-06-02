الأمم المتحدة: الجائحة أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء أن جائحة كوفيد – 19 المنتشرة منذ 17 شهراً أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة.

وحذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي من أن الأزمة ستطول، إذ إن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا في 2023. كما سيظل عدد الوظائف أقل بنحو 23 مليون وظيفة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال رئيس منظمة العمل الدولية الصحافيين جاي رايدر إن كوفيد -19 «لم يكن مجرد أزمة صحية عامة بل كان أيضا أزمة إنسانية وازمة توظيف… بدون بذل جهد هادف للإسراع بإيجاد الوظائف اللائقة ودعم أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً وتعافي القطاعات الاقتصادية الأشد تضرراً، يمكن أن تستمر الآثار المتبقية للوباء معنا لسنوات في شكل قدرات انسانية واقتصادية مهدرة وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة».

وبيّن تقرير منظمة العمل الدولية أنه مقارنة بالعام 2019، تم تصنيف 108 ملايين عامل إضافي حول العالم على أنهم فقراء أو فقراء جدًا، ما يعني أنهم وعائلاتهم يعيشون على أقل من 3,20 دولار للفرد في اليوم.

الشرق الاوسط