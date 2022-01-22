كورونا.. متحور فرعي جديد يثير قلقا في دول عدة ودراسات أميركية تؤكد أهمية الجرعة المعززة

يثير متحور جديد من فيروس كورونا (كوفيد-19) قلقا في دول عدة، منها بريطانيا والدانمارك، وبينما أكدت دراسات أميركية أهمية الجرعة المعززة، تلتزم بكين بحالة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 مع اقتراب دورة الألعاب الشتوية.

فقد ذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أنها بصدد دراسة ومراقبة سلالة فرعية من متحور كورونا “أوميكرون”، أطلق عليها “بي إيه 2” (BA2).

وقالت الهيئة إن إصابات بالسلالة الجديدة سُجلت في المملكة المتحدة، لكن المعدلات ما تزال منخفضة.

وبشأن السلالة المتفرعة، ذكر مركز أبحاث الأمراض المعدية في الدانمارك أن دراسات وأبحاثا تجرى بشأن جدوى اللقاحات وغيرها، لكنه لم يلاحظ وجود فروق بشأن دخول المستشفيات جراء الإصابة بالسلالة المتفرعة الجديدة حتى الآن.

وفي الولايات المتحدة، ذكرت 3 دراسات أجرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الجرعات المعززة من لقاح شركتي “فايزر” (Pfizer) و”بيونتك” (BioNTech) أثبتت فعاليتها بنسبة 90% في منع دخول المستشفى جراء الإصابة بأوميكرون، وأن الأشخاص ممن تلقوا الجرعات المعززة كانت لديهم مستويات أعلى من الحماية، مقارنة مع من حصلوا على جرعتين أو لم يتلقوا اللقاح.

أما في فرنسا، فقالت جامعة جونز هوبكنز الأميركية إنه تم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

في غضون ذلك، ما زال جواز التلقيح يلقي بظلاله على المشهد في فرنسا التي تعيش اليوم على وقع مظاهرات في باريس ومدن أخرى، رافضةً اعتماده.

فقد أفاد مراسل الجزيرة لطفي المسعودي بأن السلطات نشرت بشكل كثيف عناصر من رجال الأمن في ساحة الجمهورية، حيث يتوقع أن يتوجه إليها المتظاهرون الذين يحتجون على الإجراءات، ويرون أنها تشل حياتهم الاجتماعية.

وكان المجلس الدستوري اعتمد أغلب بنود مشروع قانون جواز التلقيح المثير للجدل، بما في ذلك التدقيق في هوية الزبائن في المقاهي والمطاعم، للتأكد من تطابق الهوية مع حامل جواز التلقيح ضد فيروس كورونا.

في المقابل، رفض أعضاء المجلس الدستوري إمكانية طلب منظمي المهرجانات السياسية هذا الجواز من المشاركين فيها.

وفي هونغ كونغ، حذر مسؤولون في قطاع الصحة اليوم السبت من تفاقم انتشار مرض كوفيد-19 في المدينة مع زيادة الإصابات المشتبه فيها في منطقة سكنية مكتظة.

وأكد مسؤولو الصحة أنه تم تسجيل نحو 26 إصابة مؤكدة وأكثر من 100 إصابة مصنفة على أنها إيجابية مبدئيا اليوم السبت تتمركز في 3 أبنية في حي كواي تشونغ (شمالي شبه جزيرة كولون).

والثلاثاء الماضي، أمر المسؤولون بإعدام نحو ألفين من حيوانات الهامستر (نوع من القوارض) في عشرات المتاجر التي تبيع حيوانات أليفة بعد انتشار للفيروس تبين أنه يرجع في الأصل إلى إصابة عامل في أحد هذه المتاجر، وبعدها تبين إصابة 11 من حيوانات الهامستر بالمرض.

بكين والألعاب الشتوية

وفي العاصمة الصينية بكين حثت السلطات جميع مناطقها اليوم السبت على الحفاظ على “وضع الاستنفار التام” في الوقت الذي تواصل فيه المدينة تسجيل إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا، وذلك قبل أقل من أسبوعين على بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقالت مسؤولة في مركز مكافحة الأمراض في بكين -تدعى بانغ شينغهو- في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن 27 حالة انتقلت إليها العدوى محليا وظهرت عليها أعراض، في حين تم رصد 5 حالات بلا أعراض في العاصمة منذ 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفرضت المدن في جميع أنحاء الصين قيودا أشد صرامة في الأسابيع الأخيرة؛ في محاولة للسيطرة على أي انتشار جديد لكوفيد-19، في خطوة اكتسبت أهمية إضافية مع استعداد بكين لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية في بداية الشهر المقبل.

ونصحت كثير من المدن السكان بالبقاء في أماكنهم وعدم الانتقال، كما طالبت القادمين إليها بالإبلاغ عن رحلاتهم قبل أيام من وصولهم.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين -في وقت سابق اليوم اليوم السبت- تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، نزولا من 73 في اليوم السابق.

أرقام قياسية

أما في روسيا، فقد قال الفريق الحكومي المكلف بمكافحة جائحة كوفيد-19 إن البلاد سجلت اليوم السبت زيادة قياسية جديدة في الإصابات بالمرض في 24 ساعة الماضية، مع انتشار المتحور أوميكرون في أنحاء البلاد.

وقفزت الإصابات اليومية إلى 57 ألفا و212 إصابة، من 49 ألفا و513 في اليوم السابق، وتم أيضا تسجيل 681 وفاة.

وفي العاصمة اليابانية طوكيو، سجلت السلطات اليوم السبت أعلى عدد من الإصابات اليومية بكوفيد-19 لرابع يوم على التوالي، مع استمرار الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وقالت الإدارة المحلية إن المدينة رصدت 11 ألفا و227 إصابة بعد يوم من إعادة فرض قيود على الانتقالات والنشاط التجاري تستمر حتى 13 فبراير/شباط المقبل.

ويمثل العدد الجديد زيادة بأكثر من الضعف عن ذلك الذي تم تسجيله قبل أسبوع عند 4561 إصابة، كما أنه أعلى من الرقم المسجل أمس الجمعة وهو 9699 حالة مؤكدة.

وقالت إدارة طوكيو إنه تم أيضا تسجيل 3 وفيات و12 إصابة بأعراض شديدة اليوم السبت.

المصدر : الجزيرة + وكالات