إردوغان: بإمكان تركيا وإسرائيل العمل معاً لنقل الغاز إلى أوروبا

نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوله، اليوم (الجمعة)، إن بإمكان تركيا وإسرائيل العمل معاً لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا، وإن البلدين سيبحثان التعاون في مجال الطاقة خلال محادثات الشهر المقبل، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتعمل تركيا على إصلاح علاقاتها الإقليمية المتوترة مع إسرائيل ودول أخرى في إطار مسعى بدأ في 2020 وفي تهدئة واضحة بعد سنوات من العداء، قال إردوغان، أمس (الخميس)، إن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج سيزور تركيا في منتصف مارس (آذار).

ونقلت وسائل إعلام تركية عن إردوغان قوله للصحافيين خلال رحلة عودته من كييف، إن التعاون في مجال الطاقة سيكون على جدول الأعمال خلال زيارة هرتزوج، وأضاف أن أنقرة تجري محادثات أيضاً بشأن توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي مع العراق.

الشرق الاوسط