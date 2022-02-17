رئيس حكومة كردستان العراق في قطر لبحث التعاون في استثمار الغاز

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني والوفد المرافق له، وسبق ذلك لقاء جمع البارزاني بوزير الطاقة القطري بحثا خلاله التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

وجرى خلال المقابلة بين الشيخ تميم والبارزاني استعراض علاقات التعاون وأوجه تنميتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق اليوم، قال البارزاني إنه بحث مع وزير الدولة القطري للطاقة سعد الكعبي “إمكانات الغاز الضخمة في الإقليم”.

وأضاف البارزاني -في تغريدة على تويتر- أن مسؤولين من الحكومتين بحثوا أيضا الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي بالقطاع.

والأسبوع الماضي، قال وزير الكهرباء العراقي المكلف عادل كريم إن المحادثات مع قطر جارية لاستيراد الغاز، وإنه بمجرد الحصول على موافقة مجلس الوزراء سيبدأ العمل على تهيئة المنصة وشراء الغاز منها.

وأوضح كريم أن استيراد الغاز القطري يتضمن إنشاء بنى تحتية “وهذا يأخذ سنة إلى 15 شهرا”.

وقبلها، كان الوزير العراقي قد بحث مع وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي في الدوحة إمكانية توريد الغاز إلى البلاد، لمعالجة وسد النقص الحاصل لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج الكهربائي.

المصدر : وكالات + وكالة سند