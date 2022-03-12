كييف: روسيا قصفت مسجداً احتمى به 80 مدنياً في ماريوبول

تعرض مسجد لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أتراك للقصف في ماريوبول في جنوب شرقي أوكرانيا حيث يحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية السبت.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر «قصف الغزاة الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول». وأضافت أن «أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك»، دون أن تحدد متى وقع القصف.

وتعكس الأنباء النادرة جدا من مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية يأس السكان العالقين في المدينة التي تحاصرها القوات الروسية، بين جثث متروكة في الشوارع ومدنيين يحاولون الفرار.

ويحاول من تمكنوا من المغادرة إيجاد سبل للاستعلام حول الذين بقوا في المدينة التي تعاني انقطاعا في المياه والغاز والتيار الكهربائي والاتصالات. وفي الأيام الأخيرة، شوهد سكان المدينة يتقاتلون من أجل الطعام.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك في وقت سابق اليوم إن عدداً من الممرات الإنسانية للخروج من البلدات والقرى الأوكرانية، ومنها ميناء ماريوبول الجنوبي المحاصر، سيتم فتحها اليوم السبت حتى يتمكن المدنيون من المغادرة، مضيفة أنها تأمل بالتزام روسيا بوقف إطلاق النار للسماح بحدوث ذلك.

وخلال الأيام الماضية، لم يكتب النجاح مراراً للجهود المبذولة لتوفير ممر آمن لسكان ماريوبول.

الشرق الاوسط