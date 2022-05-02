العمليات الفردية.. أسبابها وميزاتها وسلبياتها

شهد شهرا مارس/آذار وإبريل/ نيسان سلسلة عمليات فدائيةفلسطينية ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨، عمليات أربكت سلطات الاحتلال وأجهزته الأمنية. فعلى الرغم من أن الفعل المقاوم الفلسطيني لم يتوقف نهائياً منذ ما قبل النكبة وإلى الآن، لكنه يمر بحالات مد وجزر مختلفة، حيث يمارس الاحتلال اعتداءاته بكل أريحية في حالات الجزر، كالتطهير العرقي والتمييز العنصري تجاه الشعب الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ أو في الضفة الغربية وغزة، كما يتمادى في القتل والاغتيالات والتوسع الاستيطاني، إضافة إلى مصادرة الأراضي وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى منعزلات منفصلة بعضها عن بعض، كي يصعب على سكانها التواصل في ما بينهم ويسهل على الاحتلال السيطرة والتحكم.

كل احتلال هو حالة عنفية تقوم بشتى أنواع العنف المتاحة وتحاول السيطرة على المُحتَل، ما يستوجب رد فعل عنفي (مقاوم) من المُحتَل لا يكافئه بالشدة، لكنه يتغلب عليه بالتأثير، فالمُحتَل يتفوق بقدرته على التحمل نظرا لتمسكه بحقوقه الطبيعية. بحالتنا الراهنة يغيب عن الشعب الفلسطيني وجود جسم سياسي يدافع عن قضيته ويحمل مشروعه الوطني التحرري الشامل لكل فلسطين، نظرا لعجز الفصائل الفلسطينية قاطبة عن تحقيقه أو على الأقل محاولتها وسعيها لتحقيقه، كما يعاني المُحتَل الفلسطيني من سعي عديد الأنظمة العربية والدولية إلى تصفية قضيته الوطنية التحررية.

نتيجة كل ذلك كان لا بد من تنفيذ العمليات الأخيرة، حالها حال العمليات الفردية السابقة أو اللاحقة لها. لكن ورغم تشابه أسباب وظروف عمليات المقاومة الأخيرة ولا سيما ذات الطابع الفردي منها، لكن هناك ما يميز العمليات الأخيرة عن نظيرتها السابقة لها، بمجموعة من المعطيات التي تجتمع لأول مرة بعضها مع بعض، وأهمها:

نفذت بعض العمليات الأخيرة من قبل فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، ففي ٢٢ مارس/ آذار أسفرت عملية طعن ودهس نفذها الأسير المحرر محمد غالب أبو القيعان في بئر السبع عن مقتل 4 إسرائيليين، ثم استشهد عقب إطلاق مستوطن مسلح النار عليه وسط المدينة. وتبعتها عملية فدائية نفذها كل من أيمن وإبراهيم اغبارية من مدينة أم الفحم في ٢٧ مارس، عبر استخدام الأسلحة الرشاشة في بلدة الخضيرة، جنوب مدينة حيفا، وأدت إلى مقتل اثنين من شرطة الاحتلال وجرح عشرة، وانتهت باستشهاد المنفذين. صحيح أن مشاركة فلسطينيي الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ بالمسار النضالي التحرري أمر معتاد وليس بجديد، إلا أنه انتقل من دور الإسناد والدعم وتقديم التسهيلات إلى التنفيذ المباشر، نتيجة سياسات الاحتلال القديمة والمستمرة القائمة على التهميش والإذلال والتطهير العرقي والفصل العنصري الممارس ضد مجمل الشعب الفلسطيني بما فيه حاملو “الجنسية الإسرائيلية”. وهذا ما بات الاحتلال يدركه من جهة وينكره من جهة أخرى، ويظهر ذلك واضحاً بحديث الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يوفال ديسكين حول العمليات المسلحة الأخيرة بقوله: “الجمهور ملزم بفهم كيف نشأت هذه الأجواء المشجعة على تنفيذ عمليات. لا يوجد حافز أقوى من اليأس من أجل تنفيذ عمليات فردية، الشعور بـ’لا يوجد مستقبل’، وخصوصا أنه ليس ثمة ما يمكن خسارته بعد الآن”. وأضاف ديسكين أن “يأسا كهذا يميز الواقع في الضفة الغربية، وفي المجتمع العربي في إسرائيل، حيث يضاف هناك الشعور بأنهم لا يريدونني في الدولة، إلى جانب مشاعر التمييز والظلم، و غالبيتها مبررة ومثبتة”.

ثانياً: اتسمت جميع العمليات الست الأخيرة بالطابع الفردي واقتصر دور جميع الفصائل الفلسطينية على الإشادة والثناء على العمليات (باستثناء السلطة الفلسطينية المحافظة على موقفها المندد بأي عمل مقاوم منذ أوسلو وإلى الآن)، ولم يتبنَ أي فصيل من الفصائل أي عملية من العمليات، وهذا يعكس عجز الجسم السياسي الفلسطيني بمختلف تمثيلاته الفصائلية، وغياب إرادة مواجهة الاحتلال لديهم، بناء على حسابات التبعية المختلفة والقبول بالضغوط الممارسة عليهم، ما يجعلهم غير قادرين على تمثيل إرادة الشعب الفلسطيني بالأفعال وليس بالأقوال. نتيجة ذلك حاول الشباب الفلسطيني إيجاد حلول بأنفسهم، وهو ما يفضح عجز الفصائل التي تتمتع بإمكانيات تفوق إمكانيات الفلسطيني الفردية بأضعاف مضاعفة. كما أن نمط العمليات الفردية التي لا ترتبط بالعمل الفصائلي يفاجئ الاحتلال ويصعب على أجهزته الأمنية توقعها وتتبعها، فمن المستحيل على أجهزة الاحتلال اختراق كل المجتمع الفلسطيني فردا فردا.