حرب أوكرانيا.. دعوات لإخلاء خيرسون وزاباروجيا وقصف على دونباس ونفي روسي لاحتمالات الانسحاب

أكدت مصادر أوكرانية تواصل القصف الروسي على مناطق سكنية في إقليم دونباس، كما دعت السلطات سكان خيرسون وزاباروجيا للنزوح، في حين أعلنت روسيا مقتل أكثر من 100 مقاتل أوكراني، نافية احتمال انسحابها من أي أرض في جنوب أوكرانيا.

وأفاد مراسل الجزيرة في إقليم دونباس -نقلا عن مصادر عسكرية أوكرانية- بتعرض 8 بلدات شمال غربي مدينة سلوفيانسك الأوكرانية لقصف روسي عنيف بالمدفعية وراجمات الصواريخ. وقال المراسل إن القصف أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية حاولت تحقيق اختراق باتجاه القوات الأوكرانية في منطقتي كنيازكا وأولجاني في خيرسون، غير أن المحاولة فشلت.

وفي شرق مقاطعة دونيتسك، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية حاولت السيطرة على محطة توليد الطاقة في منطقة فوليهيرسكا، إلا أن القوات الأوكرانية تصدت لها. وأضافت أن القوات الروسية واصلت قصف البنية التحتية في كراماتورسك.

واتهم حاكما خاركيف ودونيتسك القوات الروسية بإشعال النيران في الحقول، وذلك لتدمير المحاصيل الزراعية.

من ناحيتها، قالت الاستخبارات البريطانية إن روسيا نقلت قواتها الاحتياطية من مختلف أنحاء البلاد إلى الحدود الأوكرانية تحسبا لعمليات هجومية مقبلة.

دعوة للإخلاء

في الأثناء، دعت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني سكان مدينتي خيرسون وزاباروجيا الخاضعتين لسيطرة الروس إلى إخلاء مناطقهم فورا.

كما دعا عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية إيفان فيدوروف السكان إلى مغادرة المدينة فورا، وقال إن البقاء في المدينة -الواقعة في ريف زاباروجيا- أصبح خطرا للغاية نتيجة اشتداد القصف المتبادل بين القوات الأوكرانية والروسية.

كما قال فيدوروف إن الروس يرفضون فتح ممرات آمنة للمدنيين، ودعا السكان إلى المغادرة فورا عبر سياراتهم الخاصة أو اللجوء إلى المتطوعين.

كما حذر عمدة ميليتوبول سكان المدينة من أن القوات الروسية قد تستخدمهم دروعا بشرية في أي لحظة، وفق تعبيره.

كما أعلنت الوزارة مقتل أكثر من 75 عنصرا من القوميين الأوكرانيين خلال استهداف مواقعهم في مقاطعة ميكولايف، فضلا عن مقتل أكثر من 40 من أفراد كتيبة “تورنادو” القومية الأوكرانية في دنيبروبيتروفسك.

وأضافت أن سلاح الجو استهدف اللواء الأوكراني رقم 72 في مقاطعة دونيتسك وقضى على أكثر من 30%؜ من أفراده.

ونقلت وكالة رويترز عن سفير روسيا في لندن قوله إنه من غير الوارد أن تنسحب بلاده من أي أرض عبر الساحل الجنوبي لأوكرانيا، وإن قواتهم ستهزم القوات الأوكرانية في منطقة دونباس الشرقية بأكملها، وفق تعبيره.

إقالة سفراء

على الصعيد الدبلوماسي، ذكرت الرئاسة الأوكرانية -في بيان السبت- أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أقال سفراء أوكرانيا لدى ألمانيا والهند والتشيك والنرويج والمجر، إضافة إلى عدد من السفراء لدى دول أخرى.

ولم يوضح الإعلان سبب الإقالة، كما لم يذكر إذا كان المبعوثون سينقلون إلى وظائف جديدة.

وحث زيلينسكي دبلوماسييه على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده تقدم نحو 368 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية للشعب الأوكراني.

وكان بلينكن طلب من نظيره الصيني وانغ يي -بعد اجتماعات وزراء خارجية دول العشرين في إندونيسيا- أن تأخذ بلاده مسافة من موسكو، وأن تدين “العدوان” الروسي على أوكرانيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات