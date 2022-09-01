بأكثر من مليار دولار.. قطر للطاقة ستنشئ أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم

وقّعت كل من شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) -وهما شركتان تابعتان لقطر للطاقة- اليوم الأربعاء اتفاقيات بناء مشروع الأمونيا-7 بقيمة 1.1 مليار دولار.

ويعد المشروع أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، وسيدخل طور الإنتاج في الربع الأول من العام 2026.

وحضر الحفل سعد بن شريدة الكعبي وزير دولة قطر لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة.

وقال الكعبي خلال المؤتمر الصحفي “إن مشروع الأمونيا يعتبر مشروعا رائدا لدولة قطر ولهذه الصناعة بشكل خاص، وسيتم إنشاؤه بالاعتماد على خبراتنا في تركيب وتشغيل وصيانة مصانع الأمونيا التقليدية لإنتاج الأسمدة”.

وتابع “نحن أيضا نبني على مكانتنا الفريدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وعزله، فضلا عن قدراتنا اللوجستية ومزايانا المثالية لتزويد العالم بمنتجات وأنواع وقود مختلفة ومنخفضة الكربون”.

وأضاف الكعبي “يمثل هذا الاستثمار دليلا مهما على الخطوات الملموسة التي نتخذها لخفض كثافة الكربون في منتجات الطاقة لدينا، كما يشكل ركيزة أساسية في إستراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون”.

ويتم إنتاج الأمونيا الزرقاء عندما يتم التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج أثناء الإنتاج التقليدي للأمونيا، ويمكن بعد ذلك استخدام الأمونيا الزرقاء -التي يمكن نقلها باستخدام السفن التقليدية- في محطات الطاقة لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون.

وبموجب بنود الاتفاقيات الموقعة اليوم، ستعمل شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة على تطوير وإدارة مرافق التقاط وتخزين الكربون المتكاملة والقادرة على التقاط وتخزين حوالي 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوفير أكثر من 35 ميغاواتا للمصنع من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية من محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حاليا في مدينة مسيعيد الصناعية.

وسيتم تطوير وقيادة عملية التصديق على المنتج الذي سينتجه مصنع الأمونيا-7 باعتباره أمونيا زرقاء بمشاركة خبراء الصناعة الرواد والهيئات المستقلة ذات الصلة، وستكون شركة قطر للطاقة المشتري والمسوق الوحيد لإنتاج الأمونيا الزرقاء من مصنع الأمونيا.

ويعتبر الاستثمار في الأمونيا الزرقاء وفي مرافق التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الموسعة جزءا من الخطوات التي تتخذها قطر للطاقة لتنفيذ إستراتيجيتها للاستدامة التي تؤكد على التزامها كمنتج رئيسي للطاقة بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.

وتحدد الإستراتيجية مبادرات متعددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك مشاريع رائدة للتوسع في استخدام تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول عام 2035.

وفي سياق منفصل، توقع الكعبي أن تحقق قطر للطاقة نموا جيدا في أرباحها خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وتعتبر شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة شركة مملوكة بالكامل لقطر للطاقة، وهي مكلفة بالاستثمار في منتجات وحلول الطاقة المتجددة والاستدامة وتسويقها داخل دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم.

كما تعتبر قافكو أكبر منتج متكامل من موقع واحد للأمونيا واليوريا في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويا من الأمونيا و6 ملايين طن سنويا من اليوريا.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)