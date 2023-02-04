حركة الشباب الصومالية باتت عاجزة عن المواجهة ومقاتلوها في انهيار

مقديشو – بوتيرة مكثفة ومتسارعة، يضع الصومال اللمسات الأخيرة على المرحلة الثانية من عمليته العسكرية ضد حركة الشباب المتطرفة في الولايات المتبقية وذلك بدعم إقليمي ودولي.

وبين الحادي والثلاثين يناير الماضي والأول من فبراير الجاري، استضافت مقديشو مؤتمرين على مستوى رؤساء ووزراء الدفاع في الدول المجاورة، جيبوتي وكينيا وإثيوبيا، لمناقشة تعزيز العمليات العسكرية لتحرير الصومال من الإرهاب.

وقال وزير الدولة بوزارة الأمن الداخلي الصومالية محمد أحمد حغا إن حركة الشباب باتت حبيسة وفي حالة انهيار، وإن الحكومة تخطط لنشر العدالة وتوفير الخدمات بعد دحر الإرهاب. وأضاف أحمد أن الحكومة تعمل بالتعاون مع حلفائها الدوليين على دحر الإرهابيين وتستعد لما بعد الإرهابيين لنشر الاستقرار في عموم البلاد. وتابع أحمد القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي أن الإستراتيجية الحربية الجديدة التي اتبعتها الحكومة أفضت إلى دحر الإرهابيين في مناطق شاسعة.

وفي أكثر من مناسبة، شدد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على عزم بلاده على استئصال حركة الشباب خلال العام الجاري، فيما تعتزم الحكومة فتح جبهات قتال جديدة ضد الحركة بولايتي جنوب غرب الصومال وجوبالاند (جنوب العاصمة مقديشو) لتضييق الخناق على مقاتليها.

وحول اختلاف العملية العسكرية الراهنة ضد الحركة عن سابقتها، قال أحمد إن إستراتيجية الحرب الحالية مختلفة تماما، مما غير موازين المعركة لصالح الجيش. وأردف أن “هزيمة الشباب كانت ضمن الوعود التي قطعها الرئيس شيخ محمود خلال الانتخابات التي فاز بها في مايو الماضي، حيث أوضح أن لديه إستراتيجية حرب ضد الشباب سيطبقها في حال انتخابه، وهذه ثمار تلك الإستراتيجية”.

وبشأن مسار العملية العسكرية أفاد بأن الجيش تمكن بالتعاون مع مسلحي العشائر المحلية من تحرير مناطق شاسعة من الإرهابيين، وما يزال يواصل زحفه نحو المناطق المتبقية في قبضتهم.

وشدد على أن الجيش وحده لا يستطيع تقويض نفوذ الإرهابيين، والحكومة تمكنت هذه المرة من الالتحام مع الشعب الذي سئم من أفعال وسطو الإرهابيين، لسحب البساط من تحت أقدام مقاتلي “الشباب”. وتابع أن الحكومة قدمت دعما لوجستيا للسكان للقتال بجانب الجيش الذي وجه ضربات أفقدت الحركة توازنها العسكري، فاضطرت للانسحاب من مدن كثيرة بدون مواجهات تذكر.

ومؤخرا أعلنت الحكومة عن استعادة أكثر من 70 منطقة بين مدن وقرى وبلدات في ولايتي هيرشبيلي وجلمدغ (وسط). وقال أحمد مفسرا هزائم الحركة في مناطق بعضها كانت تخضع لسيطرتها لأكثر من عقد، إنها تعود إلى تنفيذ “الشباب” أجندات راديكالية خارجية تعادي ثقافة وقيم الشعب ما أطلق الثورة الشعبية ضدها.

وأكد أن الشعب ذاق كل أنواع الظلم الذي يمارسه الإرهابيون، وكان مستعدا للدفاع عن كرامته وماله، لكنه كان يفتقد دائما لمن يؤازره. وتابع “الحكومة استغلت شرارة الثورة الشعبية ضد الإرهابيين، وهي مستعدة بالتعاون مع ثوار العشائر المسلحة لمواصلة حربها على الإرهابيين”.

وفي 2006 ظهرت حركة الشباب، وبعد ست سنوات أعلنت مبايعتها لتنظيم القاعدة، لتصبح بعد سنوات أحد أهم فروع التنظيم في أفريقيا نفوذا وتمويلا، ونفذت هجمات أودت بحياة مئات من المدنيين. وقبل نحو أسبوعين تمكن الجيش من استعادة مدينة حرر طيري الإستراتيجية الساحلية في شمال شرق إقليم مدق (وسط). وموضحا أهمية استعادة هذه المدينة، قال أحمد إن “الخطة الحكومية كانت تضم تحرير هذه المدينة الساحلية لما لها من أهمية كبيرة للإرهابيين”.

واعتبر أن خسارة الحركة لهذه المدينة هي بداية نهايتها، حيث فقدت منفذا بحريا كان يربطها بالعالم الخارجي، وتستورد عبره المتفجرات والمقاتلين وتصدر المخدرات، ما يجعلها اليوم حبيسة غير قادرة على تعزيز نفوذها من الخارج. لكنه استدرك “هناك مناطق ساحلية لا تزال في قبضة الإرهابيين، لكنها غير صالحة للاستخدام وبعيدة عن مياه الخليج العربي وتخضع لرقابة دولية ضد أي تحركات غير مشروعة”.

◙ الجيش وحده لا يستطيع تقويض نفوذ الإرهابيين والحكومة تمكنت من الالتحام مع الشعب الذي سئم من أفعال وسطو الإرهابيين

وقلل المسؤول الصومالي من أهمية تفجيرات انتحارية تستهدف بها الحركة مراكز عسكرية حكومية، قائلا إنها ليست شيئا جديدا وتزداد وتيرتها كلما تعرضت الحركة لضغوط أمنية وتهدأ كلما توقفت الضغوط. واعتبر أن التفجيرات الانتحارية تعكس حالة الانهيار التي يمر بها مقاتلو الشباب، مؤكدا وجود إستراتيجية للحد من التفجيرات. واستدرك “لكن في الواقع لا أحد يمنع بسهولة شخصا يريد قتل نفسه أو يفجر نفسه، وقد تحدث هذه التفجيرات في الدول المتقدمة أمنيا”.

وعن مستقبل القتال ضد الحركة، قال أحمد إن الحكومة بصدد فتح جبهات جديدة في ولايتي جنوب غرب الصومال وجوبالاند. وأردف “ربما تأخرنا قليلا في هذين الولايتين.. لكننا نسعى لتصحيح أخطاء تعلمناها من العملية العسكرية المستمرة في هيرشبيلي وجلمدغ حتى لا تتكرر.. وحتما سنفتح هذين الجبهتين في الأيام المقبلة”.

وثمة مخاوف من انتقال مقاتلي الحركة إلى إقليمي جوبا السفلى والوسطى بولاية جوبالاند بعد هزيمتهم في ولايات الأخرى. غير أن أحمد أكد تصميم الجيش على مواصلة القتال بقوله “نعرف أن تلك المناطق مختلفة عن بقية الأقاليم لما لها من غابات كثيفة، لكن هذا لا يمنعنا من مواصلة العملية العسكرية وسنحارب الإرهابيين في كل خندق”.

ووفقا للخطة التي أعلنها الرئيس شيخ محمود، تخطط الحكومة لإنهاء وجود الإرهابيين في البلاد خلال العام الجاري. وأفاد بأن الحكومة تستعد لما بعد الحركة لنشر نظام الحكم في ربوع البلاد، لأن الشعب يحتاج إلى نظام الدولة بعد سنوات من التيه والاقتتال الداخلي والإرهاب. واستطرد “سنعمل على نشر الفيدرالية ونظام الحكم الرشيد والعدالة وتوفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم في المناطق المحررة من الإرهابيين إلى جانب بناء الإدارة المحلية”.

العرب