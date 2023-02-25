أمام إيران “العاصية”: العصا الغربية تزداد غلاظة وتغيب الجزرة

حرب أوكرانيا وقضية المسيرات: ما بدأ الغرب يقوله: إن إيران ومن خلال تزويد روسيا بالطائرات المسيرة وفي مقدمتها “شاهد 136” قد أصبحت طرفًا في المعركة، ولذلك فهي قد وضعت نفسها في مواجهة مع الدول الغربية، ويرافق ذلك تصعيد سياسي من قبل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

حرب إعلامية: لا تتحمل الدول الغربية كلفة تمويل محطات ووسائل إعلامية معارضة لإيران في الخارج برز دورها خلال الحالة الاحتجاجية الأخيرة وتكفل بعض هذه المحطات بالترحيب بالعنف وإعطاء دروس في صناعة المتفجرات؛ إذ يتكفل بالتمويل أطراف إقليمية تعتقد أنها الطريقة الأمثل للتعامل مع نفوذ إيران الإقليمي، ولكن الدول الغربية تستثمرها أمنيا ضد طهران بصورة واضحة، وقرار انتقال مقار بعضها من لندن إلى الولايات المتحدة الأميركية لا يأتي بعيدًا عن هذه الإستراتيجية وخطة الاستثمار. واقترحت الكاتبة الأميركية، باربارا سالفين، على إدارة بايدن اتخاذ خطوات أخرى غير العقوبات التي تفرضها على طهران، ومنها تسهيل إرسال التحويلات المالية من قبل الإيرانيين المغتربين لعائلاتهم في إيران؛ مما يمكِّن العمال الذين يخشون الضرر المالي من الدخول في إضراب، بالإضافة إلى السماح للإيرانيين بالعمل عن بعد -من خلال الوسائل التكنولوجية- لصالح الشركات الأميركية والمتعددة الجنسيات للحصول على تعويض عن عملهم. ورفع دبلوماسيتها العامة لتوسيع مطالب المحتجين الإيرانيين، من خلال تخصيص المزيد من الموارد لوسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية التي تمولها الحكومة الأميركية. وتوصي سالفينأيضًا: “يجب على الولايات المتحدة زيادة التأشيرات المخصصة لطلاب الدراسات العليا الإيرانيين إذا اختاروا العودة إلى ديارهم، فإنهم عادةً ما يأخذون معهم تجارب إيجابية تتعارض مع الدعاية الإيرانية وتوسع نسبة الذين يبحثون عن علاقة أفضل مع الولايات المتحدة عندما تكون الظروف مواتية أكثر”.

تحرك الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحديث عن أن تقريرًا يقول بأن إيران تخصب يورانيوم بنسبة تصل إلى 85%، وتوتر العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو البوابة المثلى لإعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.

تعزيز حالة التوتر الداخلي عبر مزيد من التضييق الاقتصادي ومزيد من العقوبات، وإيصال المواطن الإيراني إلى قناعة بأن المعارك التي يخوضها النظام في بلاده تعود بالويل عليه.

تصاعد حرب الظل: وبالتضافر مع هذه الخطة وبموازاتها، تتحرك إسرائيل في ميدان حرب الظل ضد إيران بصورة متصاعدة، وتنفذ هدفها بإضعاف إيران في الإقليم وتفتيت جبهة حلفائها. والاستهداف المتكرر لسوريا هو الملمح الأبرز لذلك.

ماذا عن الأزمة السياسية داخليًّا؟

لا يمكن أن تفلح حالة الإنكار في تجاوز الأزمة الداخلية في إيران، صحيح أن الحالة الاحتجاجية لم تكن تشكل خطرًا وشيكًا على استقرار النظام وقوته لكنها تقدم ملمحًا من ملامح الأزمة الداخلية في إيران، وهي أزمة متعددة الأوجه ما بين اجتماعي وسياسي واقتصادي وإن كان الاقتصادي المعيشي هو الأكثر ضغطًا وإلحاحًا مع تراجع القوة الشرائية للعملة الإيرانية.

يكتب الخبير الاقتصادي، محسن ريناني، تحليلًا قاسيًامحذرًا من أن سقوط أي شركة أو منظمة أو هيكل سياسي واجتماعي له أربع مراحل؛ ويحدث” السقوط” عند حدوث المرحلة الرابعة ويرى أن الجمهورية الإسلامية مرت بالمراحل الثلاث الأولى من الخريف، ويضيف: لا أدري كم من الوقت وإلى أي مدى يمكن أن تمنع تحقيق المرحلة الرابعة بالمقاومة والعنف وجعل المجتمع مجتمعًا أمنيًّا أكثر، ويستدرك أنه يمكن تقليل احتمال الانهيار بتغيير الإجراءات، قبل أن تحدث المرحلة الرابعة من الانهيار بـ “ثورة من تحت”، من خلال “ثورة من فوق”.

يصف ريناني الوضع بالقول: في هذه الأيام، لا يوجد أي من الأخبار التي نسمعها يحمل أي علامة على “الحكمة المنهجية” للحكومة. فمن ناحية، يتجه الغرب بسرعة نحو إجماع عالمي ضد الحكومة الإيرانية. لأول مرة في تاريخ ما بعد الثورة، تحرك المهاجرون الإيرانيون نحو التضامن والتنسيق في النشاط والسياسة ضد إيران. داخليًّا، وصلنا إلى مرحلة تقارب الأزمات وصنع القرار في معظم المجالات في حالة انتظار وغموض. “الحياة السلبية” مستمرة ولكن “الحياة النشطة” معلقة والجميع ينتظرون التحول أو الانفتاح؛ تحول لا يعرفون ما هو ومن مكان لا يعرفونه. شفرة المقص تقترب من الحكومة من الداخل والخارج، وحادثة واحدة تكفي لتحريك شفرات هذا المقص.

حتى اليوم لم تفلح حكومة رئيسي في إدارة ملف العلاقة مع منافسيه وخصومه السياسيين، ولم تحدث الانفراجة السياسية التي كان البعض يأملها، وفي الظل يتحرك حسن روحاني لبناء تيار سياسي يكون قادرًا على فرض نفسه في الساحة السياسية مجددًا مستغلًّا الفشل في عدد من الملفات. وفيما بدت وحدة الصف الأصولي نقطة قوة مع مجيء رئيسي للرئاسة إلا أن الأوضاع ما لبثت أن كشفت عن أطياف متنافرة داخل التيار نفسه، ولا يخفى وجود خلاف بين كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، الذي يجلس في مكتب داخل مجلس الأمن القومي وليس وزارة الخارجية، ووزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، بشأن إدارة ملف التفاوض.

قد تكون إيران، ومن خلال سياسة التوجه شرقًا، قد نجحت في الحصول على منظومات دفاعية وأسلحة من روسيا كانت تحتاجها بشدة، وتصب في تعزيز حالة الردع الإيرانية، ولكن المواطن الإيراني خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الصين لم يلمس حتى اليوم منافع هذه العلاقة.