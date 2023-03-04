معاهدة لوزان: نهاية حقبة وإرث من الجدل

الباحثة شذى خليل*

تم توقيع اتفاقية لوزان، أو المعروفة أيضًا باسم معاهدة لوزان ، في 24 يوليو 1923 ، بين تركيا وقوى الحلفاء في الحرب العالمية الأولى ، والتي تضمنت المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليونان ورومانيا واليابان. وكانت المعاهدة بمثابة نهاية لحرب الاستقلال التركية وأرست الحدود الحديثة لتركيا.

تضمنت المعاهدة عدة أحكام رئيسة، بما في ذلك الاعتراف بالجمهورية التركية الجديدة ، والاعتراف بسيادتها على جميع أراضيها ، ونزع السلاح من المضائق التركية ، ونقل الأراضي العربية السابقة التابعة للإمبراطورية العثمانية إلى الانتدابين البريطاني والفرنسي.

كما تناولت المعاهدة القضايا المتعلقة بحقوق الأقليات، وإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال الحرب، وتسوية الالتزامات المالية. ومع ذلك، كان تبادل السكان بين اليونان وتركيا من أهم أحكام المعاهدة. وبموجبها أُجبر حوالي 1.5 مليون يوناني على مغادرة تركيا، بينما طُرد حوالي 500 ألف مسلم من اليونان.

كان من المقرر أن تنتهي المعاهدة في البداية بعد فترة 100 عام، لكن تركيا كانت قادرة على التفاوض على تاريخ انتهاء مبكر في عام 1998. وانتهت المعاهدة رسميًا في 24 يوليو 2023، بعد 100 عام من توقيعها، وبعد انتهاء اتفاقية لوزان، ستبقى الحدود الحديثة لتركيا دون تغيير، وسيستمر اعتراف المجتمع الدولي بسيادتها على أراضيها. كما سيظل تجريد المضائق التركية من السلاح، والذي كان يمثل قضية أمنية حرجة بالنسبة لتركيا، ساري المفعول.

ان قضايا حقوق الأقليات لم يتم تناولها في المعاهدة، حيث أن تركيا لديها سكان متنوعون ومجموعات عرقية ودينية مختلفة. ولا تزال إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال الحرب، لا سيما تلك التابعة للمجتمعات الأرمينية والآشورية ، قضية خلافية في تركيا.

توضح بعض المؤشرات، أنه لن يكون لانتهاء اتفاقية لوزان تأثير كبير على العلاقات الدولية لتركيا أو سياستها الداخلية، وستكون فرصة لتركيا لإعادة النظر في بعض القضايا التي تم تناولها في المعاهدة ومعالجة أي مخاوف معلقة تتعلق بحقوق الأقليات وحقوق الملكية والالتزامات المالية.

وهنا نطرح هذا السؤال: هل ستعود الحقوق التاريخية إلى تركيا ومن هم أصحاب المصلحة؟

تاريخيا تم تفكيك الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى ، وتم تقسيم أراضيها السابقة بين دول مختلفة. لذلك ، فإن مسألة إعادة الحقوق إلى العثمانيين لا تنطبق في الوقت الحاضر.

و من الصعب تحديد من قد يكون له مصلحة في عدم إعادة الحقوق إلى أحفاد الإمبراطورية العثمانية ، لأن هذا يعتمد على الظروف والسياق المحدد بشكل عام ، فقد يكون هناك العديد من العوامل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على قرارات مختلف الأفراد أو الجماعات في هذا الصدد.

إن الإمبراطورية العثمانية كانت كيانًا واسعًا ومعقدًا امتد لعدة قرون وشمل مجموعة متنوعة من الثقافات واللغات والأديان. وعلى هذا النحو ، فإن أي نقاش حول حقوق العودة إلى أحفاد العثمانيين يجب أن يأخذ في الاعتبار السياقات التاريخية والثقافية المحددة لمختلف المناطق والشعوب المعنية، حيث لم تكن هناك مؤشرات رسمية على أن تركيا تسعى لاستعادة أي حقوق تتعلق بالإمبراطورية العثمانية بعد انتهاء اتفاقية لوزان. ولقد تأسست الجمهورية التركية الحديثة عام 1923 بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، ومنذ ذلك الحين حافظت تركيا على سيادتها على أراضيها كما اعترف بها المجتمع الدولي.

أما بالنسبة لأوروبا ، فلم يتم التعبير عن أي مخاوف كبيرة بشأن انتهاء صلاحية اتفاقية لوزان. حيث تم التوقيع على الاتفاقية منذ ما يقرب من قرن من الزمان ، وحلت أحكامها محل الاتفاقيات اللاحقة والقانون الدولي.

ومع ذلك، هناك مخاوف مستمرة بشأن مختلف القضايا المتعلقة بتركيا وعلاقاتها مع أوروبا. وتشمل هذه القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والحكم الديمقراطي في تركيا ، وكذلك المخاوف بشأن الأمن والهجرة، فإن هذه المخاوف لا تتعلق مباشرة بانتهاء اتفاقية لوزان.

ختاما شكلت معاهدة لوزان نقطة تحول مهمة في تاريخ تركيا والمجتمع الدولي. وساعدت في إنشاء الحدود الحديثة لتركيا واعترفت بسيادتها على أراضيها. كما تناولت المعاهدة القضايا المتعلقة بحقوق الأقليات ، وإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال الحرب ، وتسوية الالتزامات المالية، وكان للمعاهدة أيضًا عواقب كبيرة ومثيرة للجدل ، لا سيما فيما يتعلق بتبادل السكان بين اليونان وتركيا. وكانت الهجرة القسرية لملايين الأشخاص حدثًا مأساويًا وصادمًا كان له آثارا طويلة الأمد على الأشخاص المعنيين وأحفادهم.

بشكل عام ، تعد معاهدة لوزان وثيقة معقدة ومتعددة الأوجه تعكس الحقائق التاريخية والسياسية والاجتماعية المعقدة في ذلك الوقت. ولها جوانب إيجابية وأخرى سلبية ، ولا يزال إرثها محسوسًا بطرق مختلفة اليوم. في حين أن المعاهدة قد انتهت الآن ، فإن تأثيرها وأهميتها سيستمران في الدراسة والمناقشة من قبل المؤرخين والسياسيين والعلماء لسنوات مقبلة.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

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