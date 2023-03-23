كيف تمهد خطة ميزانية العراق الثلاثية الطريق لمستقبل اقتصادي وسياسي أكثر استقرارا

الباحثة شذى خليل*

اقر مجلس الوزراء العراقي بقيادة محمد شياع السوداني ، الاسبوع الماضي مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لمدة ثلاث سنوات، ليكون السوداني اول رئيس وزراء يطرح هكذا مشروع منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية الان.

زاد الجدل السياسي والاقتصادي، سيما بعد التحديات التي واجهتها القوى السياسية من اجل الاتفاق والوصول الى تشكيل حكومة السوداني، وهو ما اعتبره البعض غير مقبول واثار جدل واسع ، هنا سنتناول في هذا المقال التحليل الاقتصادي لهذا القانون الاقتصادي في العراق .

الميزانية الحكومية هي خطة مالية تحدد الإيرادات والنفقات الحكومية المتوقعة لفترة معينة ، عادة ما تكون سنة. الميزانية هي أداة أساسية للحكومات لتخصيص الموارد لمختلف قطاعات الاقتصاد ، مثل التعليم والرعاية الصحية والدفاع والبنية التحتية وبرامج الرعاية الاجتماعية. كما يعكس أولويات الحكومة وأهدافها وسياساتها.

اختارت الحكومة العراقية بقيادة السوداني ولأول مرة أن يكون لديها ميزانية متعددة السنوات لتوفير قدر أكبر من اليقين والاستقرار لعملية التخطيط. يمكن أن تساعد الميزانيات متعددة السنوات في ضمان التمويل الكافي للمشاريع والبرامج طويلة الأجل وتجنب الاضطرابات بسبب دورات الميزانية السنوية، وفي نفس الوقت تكون هذه الميزانية مرنة امام أي طارئ اذا يمكن تعديلها بالإضافة والحذف .

يمكن أن يكون بناء الدولة بطريقة صحيحة وضمان الاستقرار بعض الأهداف التي تهدف الحكومة إلى تحقيقها من خلال ميزانيتها ومع ذلك ، فإن فعالية الميزانية في تحقيق هذه الأهداف ستعتمد على عوامل مختلفة ، مثل الظروف الاقتصادية ، والمناخ السياسي ، وتنفيذ السياسات والبرامج.

يمكن أن تعود الميزانية المستقرة بفوائد مختلفة على الدولة ، بما في ذلك:

القدرة على التنبؤ: توفر الميزانية المستقرة مصدر تمويل يمكن التنبؤ به للبرامج والخدمات الحكومية ، والتي يمكن أن تتيح تخطيط وتنفيذ السياسات والمبادرات بشكل أفضل. يمكن أن يساعد ذلك في خلق بيئة أكثر استقرارًا للشركات والأفراد ، والتي بدورها يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي والتنمية.

زيادة الثقة: يمكن أن تؤدي الميزانية المستقرة إلى زيادة ثقة المستثمرين ، المحليين والأجانب ، في الآفاق الاقتصادية للبلاد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار ، مما يمكن أن يخلق فرص عمل ويعزز النشاط الاقتصادي.

انخفاض تكاليف الاقتراض: يمكن أن تساعد الميزانية المستقرة في تقليل تكاليف الاقتراض للحكومة لأنها توضح للمستثمرين أن الدولة مسؤولة ماليًا وقادرة على سداد ديونها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة على السندات الحكومية ، مما قد يوفر أموال الحكومة على تكاليف خدمة الديون.

تحسين التصنيف الائتماني: يمكن أن تساعد الميزانية المستقرة في تحسين التصنيف الائتماني للبلد ، مما قد يكون له تأثير إيجابي على تكاليف الاقتراض للبلد والتوقعات الاقتصادية العامة. يمكن أن يسهل التصنيف الائتماني الأعلى على الحكومة اقتراض الأموال في السوق الدولية.

مزيد من الشفافية والمساءلة: يمكن أن تزيد الميزانية المستقرة الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي من خلال توفير مصدر تمويل واضح ويمكن التنبؤ به للبرامج والخدمات الحكومية. يمكن أن يساعد ذلك في ضمان استخدام أموال دافعي الضرائب بفعالية وكفاءة لتحقيق أولويات الحكومة وأهدافها.

ختاما وبشكل عام تعد الميزانية المستقرة مكونًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد مثل العراق . وهي توفر الموارد المالية اللازمة لدعم البرامج والخدمات الحكومية وتمكن من تخطيط وتنفيذ السياسات والمبادرات بشكل أفضل.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

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