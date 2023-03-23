هجوم حوثي على مأرب لإحراز انتصار عسكري وتحسين شروط التفاوض

عدن- شن الحوثيون هجوما هو الأعنف على مديرية “حريب” جنوب شرقي مأرب، ترافق مع استخدام الطائرات المسيّرة في استهداف مواقع قوات العمالقة الجنوبية التي تتمركز في المنطقة إلى جانب قوات محور سبأ التي تصدت وفقا لمصادر عسكرية للهجوم الحوثي.

يأتي هذا في وقت يعتقد فيه الحوثيون أن اقتراب الحل يدفعهم إلى تحسين مواقعهم على الأرض خصوصا أنهم واثقون من أن التحالف العربي سيستثقل الرد التزاما منه بتعهداته الخارجية.

وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيات الحوثية استقدمت المزيد من التعزيزات بعد سيطرتها على جبل “بوارة” بالتوازي مع تحشيدات موازية لقوات العمالقة التي أعلنت عن سقوط عدد من القتلى في التصدي للهجوم الحوثي.

ويأتي التصعيد العسكري الحوثي بعد ساعات من الإعلان عن توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين في سويسرا، كما يترافق التصعيد مع جهود دولية لتمديد الهدنة الأممية في اليمن مع حلول شهر رمضان.

ويهدف التصعيد الحوثي إلى إحراز نصر خاطف على الأرض قبيل الانخراط في أيّ مشاورات سلام، إلى جانب الرغبة في تضييق الخناق على مأرب وتهديد منابع إنتاج النفط والغاز في منطقة “صافر” والاقتراب من حدود محافظة شبوة الجنوبية.

وتشهد جبهات مأرب، المنطقة الغنية بالنفط والتي تعدّ آخر معقل للحكومة في الشمال، مواجهات متكرّرة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية.

وفي إدانة غير مباشرة للتصعيد الحوثي الذي يهدد جهود السلام، أعلنت دول المجموعة الرباعية التي تضمّ الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات التزامها بعملية سلام شاملة في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، وإدانة الحرب الاقتصادية الحوثية، وتهديدات البنية التحتية النفطية والتجار وشركات الشحن التي تساهم في الوضع الإنساني المقلق.

وجاء بيان الرباعية ردا على التصعيد العسكري الحوثي المتمثل في الهجوم على مأرب، والتصعيد الاقتصادي من خلال إقرار قانون عبر مجلس النواب التابع للجماعة في صنعاء لمنع “التعاملات الربوية” وصفه خبراء اقتصاديون بأنه يهدد بانهيار القطاع المالي والمصرفي في اليمن بشكل كامل.

وأشار الباحث العسكري اليمني العقيد وضاح العوبلي إلى الأهمية الإستراتيجية لحريب في الخارطة العسكرية لجبهات مأرب الجنوبية.

◙ الحوثيون يعتقدون أن اقتراب الحل يدفعهم إلى تحسين مواقعهم على الأرض خصوصا أن التحالف العربي سيستثقل الرد

وأضاف العوبلي “عندما نتحدث عن حريب فلا بد أن نتذكر أن تحريرها تسبب بإفشال السقوط الوشيك لمدينة مأرب وصافر النفطيتين اللتين كان الحوثيون يدفعون بكل قواتهم لإسقاطهما بعد وصول قواتهم إلى البلق الشرقي واللجمة ومشارف الفلج وجبل الردة للتهيئة لإسقاط مأرب عبر الجبهات الجنوبية، وهو ما أفشلته قوات العمالقة بتحرير حريب بالتزامن مع تحرير بيحان وعسيلان وعين في أواخر شهر ديسمبر 2021”.

وحول توقيت الهجوم الحوثي، تابع العوبلي في تصريح لـ”العرب” أنه “في الوقت الراهن يرى الحوثيون أنه يمكنهم انتهاز التحولات المتسارعة على الصعيد السياسي لتنفيذ عملية عسكرية سريعة ومباغتة يتمكنون بها من الوصول إلى صافر، وقطع الخط الدولي بين الوديعة ومأرب، إلا أن تحقيق هذا الهدف يبدو مستحيلاً دون البدء بتأمين تحرك قواتهم وخطوط إمداد جبهاتهم وهو ما يمهدون له الآن بمحاولاتهم لإسقاط حريب كهدف رئيسي وذي أولوية لتأمين خلفيات قواتهم المتمركزة جنوب مأرب”.

ولم تخف قيادات حوثية بارزة، طوال السنوات الماضية، رغبتها في تحقيق انتصار عسكري في محافظة مأرب قبيل الدخول في أيّ مشاورات سلام نهائية في اليمن، وهو ما يفسر بحسب مراقبين الإصرار الحوثي على فرض واقع عسكري جديد في المحافظة الإستراتيجية الغنية بالنفط والغاز والتي تمثل مركزا عسكريا متقدما لقوات الحكومة الشرعية في شمال اليمن.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن هذا الشهر، قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الانفراجة الأخيرة بين السعودية وإيران قد توفّر زخما نحو السلام من جانب الأطراف المتحاربة في اليمن.

وحضّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أطراف النزاع على “اغتنام الفرصة” التي أوجدها هذا الاختراق الدبلوماسي في الخليج. وأشار خلال إحاطة قدّمها لمجلس الأمن عبر الفيديو إلى “جهود دبلوماسية حثيثة تبذل على مختلف المستويات لإنهاء النزاع في اليمن”.

وزار الدبلوماسي السويدي طهران هذا الشهر فيما زار المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ الرياض وسلطنة عمان التي غالبا ما تتوسط في نزاعات المنطقة، وفق وزارة الخارجية الأميركية.

وأشاد غروندبرغ بـ”الزخم الدبلوماسي في الوقت الراهن على المستوى الإقليمي، مرحبا بالجهود الحثيثة لدول المنطقة، لاسيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان”.

واعتبر الباحث السياسي ومدير المرصد الإعلامي اليمني رماح الجبري أن عملية التصعيد الحوثية محاولة لتحقيق تقدم أو انتصار تجاه آبار وحقول النفط في مأرب ولاسيما “صافر” بعد أن شعرت الميليشيا الحوثية أو أشعرت من قبل إيران أن وقت السلام في اليمن قد حان وأنهم قد أضاعوا عدة فرص للتقدم باتجاه مأرب.

وأشار الجبري في تصريح لـ”العرب” إلى أن ما يحدث اليوم محاولة أخيرة قبل الدخول في اتفاقات ملزمة تضغط فيها الصين كدولة محورية على إيران وأدواتها في المنطقة بما فيها الميليشيا الحوثية.

وأضاف “تحاول الميليشيا الحوثية الاستفادة من هذه الأحداث وتضليل الرأي العام بأنها ليست أداة طيعة بيد إيران”، معتبرا أن ما يحدث “مغامرة خطرة وتحد للجميع لاسيما وأن القوات التي استهدفتها الميليشيا الحوثية قوات ألوية العمالقة التي لها امتداد كبير في المحافظات الجنوبية وتمويل من التحالف، ما يعني أن هذا التصعيد لا يستهدف الحكومة الشرعية فقط وإنما هو أيضا استهداف للتحالف ومحاولة لخلط أوراق السلام”.

العرب