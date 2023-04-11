الآثار الاقتصادية العالمية لانخفاض قيم سندات الخزانة الأمريكية

الباحثة شذى خليل*

انخفضت قيمة سندات الخزانة الأمريكية المملوكة لدول حول العالم بنسبة 3.3٪ ، لتصل إلى 7.4 تريليون دولار في يناير 2023 ، بعد أن بلغت قيمتها في يناير 2022 7.6 تريليون دولار.

الخزانة الأمريكية تصدر نوع من سندات الدين الحكومية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لتمويل العمليات والأنشطة الحكومية. تعد هذه السندات استثمارًا آمنًا لأنها مدعومة من قبل حكومة الولايات المتحدة وتستخدم على نطاق واسع من قبل البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمستثمرين في جميع أنحاء العالم لتخزين القيمة وتوليد الدخل.

تعد قيمة سندات الخزانة الأمريكية المملوكة لدول حول العالم مؤشرًا مهمًا للنشاط الاقتصادي العالمي ومشاعر المستثمرين تجاه قدرة الحكومة الأمريكية على سداد التزامات ديونها. في يناير 2023 ، انخفضت قيمة سندات الخزانة الأمريكية المملوكة لدول حول العالم بنسبة 3.3٪ ، من 7.6 تريليون دولار في يناير 2022 إلى 7.4 تريليون دولار.

قد يرجع هذا الانخفاض في قيمة سندات الخزانة الأمريكية إلى عدة عوامل ، بما في ذلك التغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية ، والتحولات في معنويات المستثمرين تجاه ديون الحكومة الأمريكية ، والتغيرات في السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى ، والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على ثقة المستثمرين.

في حين أن الانخفاض في قيمة سندات الخزانة الأمريكية قد يكون مقلقًا لبعض المستثمرين ، فمن المهم ملاحظة أن سندات الخزانة الأمريكية تظل فئة أصول مستخدمة على نطاق واسع وموثوق بها في الأسواق المالية العالمية ، ولدى حكومة الولايات المتحدة سجل حافل من الاجتماعات. التزامات ديونها.

وللانخفاض في قيمة سندات الخزانة عدة تأثيرات على الاقتصاد العالمي

اعتمادًا على العوامل التي تقود التراجع وكيفية استجابة الدول الأخرى له. فيما يلي بعض الطرق المحتملة التي يمكن أن يؤثر بها ذلك على الاقتصاد العالمي:

• تكاليف الاقتراض المرتفعة: مع انخفاض قيمة سندات الخزانة الأمريكية ، يصبح اقتراض الأموال لتمويل عملياتها أكثر تكلفة على حكومة الولايات المتحدة. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض للحكومة الأمريكية ، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على توافر وتكلفة الائتمان للشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. هذا يمكن أن يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل من الاستثمار والاستهلاك.

• التغيرات في قيم العملات: عندما تبيع البلدان سندات الخزانة الأمريكية الخاصة بها ، فإنها قد تحول العائدات إلى عملات أخرى ، مما قد يؤثر على أسعار الصرف وقيم العملات في جميع أنحاء العالم. وقد يؤثر ذلك على التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار ويخلق تقلبات في الأسواق المالية.

• التحولات في معنويات المستثمرين: غالبًا ما يُنظر إلى قيمة سندات الخزانة الأمريكية على أنها مقياس لمشاعر المستثمرين تجاه حكومة الولايات المتحدة والاقتصاد الأمريكي. قد يشير انخفاض قيمة هذه السندات إلى فقدان الثقة بين المستثمرين، مما قد يؤدي إلى عمليات بيع واسعة النطاق في السوق والهروب إلى الأصول الأكثر أمانًا. وقد يؤدي ذلك إلى خلق حالة عدم يقين وتقلبات إضافية في الأسواق المالية ، مما قد يمتد إلى الاقتصاد الحقيقي.

ختاما بشكل عام، يعتمد تأثير الانخفاض في قيمة سندات الخزانة الأمريكية على الاقتصاد العالمي على العديد من العوامل ويمكن أن يكون معقدًا ويصعب التنبؤ به. ومع ذلك ، فمن الواضح أن التغيرات في قيمة هذه السندات يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على الأسواق المالية ، وتكاليف الاقتراض ، وأسعار الصرف ، ومعنويات المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

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