البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد القطري بـ3.3% عام 2023

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.3% في العام الجاري ليكون بين أفضل معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما توقع نمو دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2%.

واعتبر البنك -في تقرير عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبريل/نيسان 2023- هذه المؤشرات من بين أعلى المعدلات المتوقعة لدول المنطقة لهذا العام.

وتوقع التقرير، الذي نشر بعض أجزائه مصرف قطر المركزي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الاثنين، أن تحقق المالية العامة فائضا بنحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ فائض الحساب الجاري 15.9% من النتاج المحلي الإجمالي.

ولفت التقرير إلى توقعاته بنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أبطأ عام 2023، حيث يضيف تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد على 10% ضغوطا على الأسر الأشد فقرا، مشيرا إلى أنه يمكن لتأثير انعدام الأمن الغذائي أن يمتد إلى أجيال قادمة.

كما ذكر أن معدل التضخم في المنطقة ارتفع بشكل كبير عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة عملتها.

ووجد التقرير أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2022 بلغ 29%، وهو أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4% على أساس سنوي خلال تلك الفترة.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)