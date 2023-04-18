المركزي الروسي: نبني احتياطيات لا يمكن للغرب استهدافها بالعقوبات

قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن بلادها تعكف حاليا على بناء أصول واحتياطات لا يمكن للعقوبات الغربية استهدافها، وفق ما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت إلفيرا نابيولينا اليوم الثلاثاء أن “الاحتياطات ستكون قادرة على مواجهة أي عقوبات غربية مقبلة”، دون مزيد من التفاصيل.

وجمدت دول غربية نحو 300 مليار دولار -أو ما يعادل نصف الاحتياطيات الدولية الروسية- في أعقاب إعلان روسيا حربها على أوكرانيا العام الماضي.

وقال البنك المركزي الروسي في السابق إنه يعدّ الذهب واليوان الصيني والعملات الأجنبية التي يحتفظ بها نقدا أصولا آمنة من جولات أخرى محتملة من العقوبات الغربية.

وطالبت أوكرانيا في أكثر من مناسبة بالحصول على الأصول والاحتياطات الروسية المحجوزة لدى الغرب لإعادة الإعمار.

وتأتي روسيا في المرتبة السادسة عالميا، بوصفها أكثر الدول حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطية بـ2329 طنا، حسب أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي عن مارس/آذار الماضي.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول