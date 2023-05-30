الصادرات الإيرانية إلى روسيا تقفز 30%

قفزت الصادرات الإيرانية إلى روسيا بنسبة 30%، وذلك عقب مقاطعة اقتصادية من الدول الغربية لروسيا بعد حربها على أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “إسنا” إن الصادرات في العام الفارسي الماضي الذي انتهى في شهر مارس/آذار الماضي، ارتفعت بنسبة 30%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل حجم التجارة الإيرانية مع روسيا إلى 744 مليون دولار، لتصبح روسيا عاشر أكبر مستورد للمنتجات الإيرانية.

وفي مواجهة العقوبات الغربية، تسعى إيران وروسيا إلى تطوير تعاونهما في المجال الاقتصادي.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن تحليل بيانات من البنك المركزي الروسي إن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 36 مليار دولار من البلاد، في الفترة الممتدة من شهر مارس/آذار من العام الماضي حتى شهر مارس/آذار من العام الجاري.

وغادرت عشرات من كبرى الشركات في العالم، أو قلصت عملياتها في روسيا، منذ العام الماضي، وذلك في رد فعل على حرب روسيا في أوكرانيا.

وقلّل البنك المركزي الروسي في الأسبوع الماضي من أهمية تأثير خروج الشركات الأجنبية من البلاد، قائلا إن تلك الفترة شهدت 200 عملية بيع لأصول، 20% فقط منها شملت بيع أصول كبيرة تزيد على 100 مليون دولار.

المصدر : الجزيرة + وكالات