أي مستقبل لفاغنر وهل يقدر بوتين على الاستغناء عن دورها

واشنطن- شهدت روسيا الأسبوع الماضي تحديا كبيرا لسلطات الرئيس فلاديمير بوتين من خلال تحرك مجموعة فاغنر للسيطرة على مواقع سيادية وتحدي مؤسسة الجيش والقيادات العسكرية، وهو ما يطرح التساؤلات حول مصير هذه المجموعة بعد إفشال تحركها، هل ستستمر، وبأي شكل، أم سيتم حلها ومعاقبة قيادتها؟

وتقول مولي دونيجان، وهي من كبار علماء السياسة لدى مؤسسة البحث والتطوير الأمريكية (راند)، إن من المستحيل تقريبا تصور قيام القيادة الروسية بحل كامل لأساسيات شركة مجموعة فاغنر وكل المشاركين فيها، فهم يمثلون أهمية كبيرة للأهداف الجغرافية الإستراتيجية والقوة الاقتصادية الكبرى لروسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح يوم الاثنين الماضي بأنه سيلتزم بوعده بالسماح لجنود مجموعة فاغنر بالانتقال إلى بيلاروسيا، أو العودة إلى بلادهم وعائلاتهم، أو توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية.

ومجموعة فاغنر مجرد واحدة من الشركات العسكرية الروسية الخاصة العديدة المعروفة التي عملت، ولا تزال تعمل بالخارج، لكنها فريدة في نطاقها وحجمها، وقد تردد أنها نشرت خمسة آلاف مقاتل في ذروة الحرب الأهلية السورية خلال عام 2017، و50 ألفا في أوكرانيا مطلع العام الحالي. كما أن فاغنر لها نشاط في أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية، وغالبا ما تكون رأس الحربة الروسية في استعراض القوة في هذه المناطق.

◙ يصعب توقع الخطوة التالية لروسيا، فربما تتضمن تغيير اسم مجموعة فاغنر وإحلال شخص آخر محل بريغوجين

وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر فاغنر مصدر دخل كبير للكرملين، حيث أنها تمكّن حكومة الكرملين من السيطرة سرا وبصورة مأمونة على مواقع التعدين واستخراج المعادن المربحة مقابل قدر كبير من الربح.

وتضيف دونيجان، مديرة برنامج الإستراتيجية والعقيدة والموارد بمركز أرويو التابع لراند، أنه ليس من الغريب أن أسس السوق الروسية الحالية بالنسبة إلى القوة تشكلها الشركات الخاصة التي ظهرت في فترة ما بعد الحرب الباردة لدعم الاحتياجات الأمنية لشركات الطاقة الروسية.

وعلى مدار سنوات دأبت روسيا على الاستعانة بفاغنر في ظل غموض إستراتيجي: فما زالت العناصر العسكرية الخاصة غير قانونية في روسيا، مما يتيح قدرا كبيرا للغاية من الغموض إزاء نية الكرملين تجاه فاغنر.

وقد فضل بوتين أن يعامل بوجه خاص يفغيني بريغوجين، قائد فاغنر، بصورة أبوية كأحد أبنائه، بينما يعامل وزارة الدفاع كالابن الآخر، ولم يرغب مطلقا في إعلان أن أحدهما هو “الابن المفضل”.

وتقول دونيجان إنها كشفت في كتابها” النصر للتأجير” أن المرتزقة يمكن أن يدعموا فعالية الجيش عند استخدامهم بدلا من قوة عسكرية، ولكن في الحقيقة يمكن أن يضعفوا الجيش عندما يتم “نشرهم” إلى جانب القوات العسكرية النظامية. ومن الممكن أن تنجح عملية نشر المرتزقة وقوات الجيش معا، ولكن فقط إذا تم تشكيل هيكل قيادة وتحكم واضح ومتسق ينصاع له الجميع.

وتشير دونيجان، وهي أحد كبار المحاضرين بمعهد السياسة والإستراتيجية التابع لجامعة كارنيجي ميلون، إلى أن بوتين عمل كل شيء عمدا لتجنب أن يكون هناك مثل هذا الهيكل الواضح والمتسق للقيادة والتحكم بين فاغنر والجيش، وكان يفضل بدلا من ذلك وضع وجهي العملة الخاص والعام في مواجهة كل منهما للآخر.

ويعتبر تمرد بريغوجين، بالاستعانة بــ25 ألف مقاتل روسي مستأجرين، مثالا واضحا تماما على ما يحدث من خطأ عندما يتم نشر قوات خاصة وعامة في غياب وحدة هيكل القيادة. لقد كان ذلك انقلابا أو محاولة فعلية للاستحواذ على السلطة السياسية، لقد كان التمرد لعبة قوة مسرحية من جانب بريغوجين لإظهار أهميته بالنسبة إلى الأطراف الأخرى في الدائرة الداخلية لبوتين.

وحدث ذلك مع محاولة وزارة الدفاع وضع مقاتلي فاغنر تحت سيطرتها المباشرة بعقود فردية مع نهاية شهر يونيو، مما يمثل فعليا تطويقا لسيطرة بريغوجين في أوكرانيا ويعرّض للخطر مشروعات فاغنر العديدة والمربحة في أفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى بجنوب العالم . وكان ذلك مثالا على إستراتيجية حافة الهاوية للوقوف في وجه تهديد طويل الأمد لأعمال فاغنر من جانب القيادة العسكرية الروسية.

وسوف يتم تقدير خطوة روسيا التالية بعناية، وربما تتضمن تغيير اسم أو وصف مجموعة فاغنر، وإحلال شخص آخر محل بريغوجين كقائد لها، وربما يتم سحب مقاتلي فاغنر من أيّ أراض مجاورة لروسيا – بما في ذلك أوكرانيا – بسبب خطر وقوع تمرد آخر.

وأشارت دونيجان إلى أن قوات فاغنر، البالغ قوامها 50 ألف مقاتل، شكلت نسبة كبيرة من القوات البرية الروسية في الحرب مطلع العام الحالي، بالمقارنة بحوالي 169 إلى 190 ألفا من المقاتلين الروس الذين يعملون في أوكرانيا وحولها منذ فبراير 2022. وفي ضوء أهمية أفراد فاغنر في العمليات الروسية بأوكرانيا واستعدادها للاستعانة بمقاتليها كوقود للمدافع في المهام الانتحارية من الممكن أن يكون لهذا الخيار الخاص بالسحب التام لقوات فاغنر من أوكرانيا تداعيات كبيرة بالنسبة إلى قدرة روسيا على أن تخوض بفعالية حربا برية هناك.

وأضافت دونيجان في تقريرها بالقول إنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان بوتين سوف يركز أساسا على الأساليب الجوية والنووية وغيرها من الأساليب غير التقليدية في أعقاب تنفيذ مثل هذا السحب لقوات فاغنر.

العرب