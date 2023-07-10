صعود معظم بورصات الخليج وأسهم مصر تواصل الخسائر

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد، بفضل ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة، فيما واصل المؤشر المصري تكبد خسائر للجلسة الرابعة.

وكانت أسعار النفط -وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج- قد ارتفعت بنحو 3% لتسجل أعلى مستوى لها في 9 أسابيع يوم الجمعة، إذ طغت المخاوف بشأن الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية على قلق المستثمرين من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

وفي منطقة الخليج:

ارتفع المؤشر السعودي 0.1 % مع صعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.1%. ورفعت المملكة أسعار معظم نفطها الخام للعملاء في آسيا في أغسطس/آب للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعد إعلانها تمديد خفض طوعي لإنتاجها إضافة للاتفاق الأوسع نطاقا مع تحالف أوبك بلس.

ارتفع المؤشر القطري 0.3%، مدعوما بصعود سهم شركة الاتصالات (أريدُ) 1.8%.

ارتفع المؤشر الكويتي 0.4 % إلى 8020 نقطة.

تراجع المؤشر البحريني 3.2% إلى 16555 نقطة.

وخارج منطقة الخليج:

تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.2%، مواصلا خسائره للجلسة الرابعة مع استمرار المستثمرين الأجانب في البيع وسط ظروف اقتصادية صعبة محليا ودوليا. وتراجعت جميع الأسهم المدرجة في المؤشر تقريبا، بما في ذلك سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة الذي تراجع 18%.

المصدر : رويترز