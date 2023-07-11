أمين عام أوبك: نتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة 23% حتى 2045

قال هيثم الغيص أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الثلاثاء إن من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة 23% حتى 2045.

وأضاف -في مؤتمر للنفط والغاز في نيجيريا- أن قطاع النفط العالمي يحتاج لاستثمار 12.1 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها، لكنه ليس في طريقه للوصول لهذا المستوى من الاستثمارات.

ووصف الدعوات لتقليل أو منع تمويل مشروعات النفط الجديدة بأنها دعوات تفتقر إلى الحكمة والواقعية، إذ إن العالم بحاجة لجميع أشكال الطاقة لتلبية الطلب العالمي.

كما قال “سنحتاج حلولا مبتكرة مثل استخلاص الكربون وتخزينه، ومشروعات الهيدروجين، وكذلك الاقتصاد الدائري للكربون الذي لاقى تأييدا إيجابيا من مجموعة العشرين”.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة، مع تركيز المتعاملين على خفض السعودية وروسيا الإنتاج وترقب بيانات اقتصادية قد تساعد في التأكد من وضع الطلب على الخام.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت نحو 0.4% إلى 78 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:30بتوقيت غرينتش.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5% إلى 73.35 دولارا.

وكانت الأسعار تراجعت 1% أمس الاثنين وسط توقعات بزيادة احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية، ومع جني المستثمرين الأرباح.

المصدر : رويترز