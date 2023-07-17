الدولار قرب أدنى مستوى في 15 شهرا

انخفض الدولار اليوم الاثنين مقابل سلة من العملات بعد أن سجل أكبر تراجع أسبوعي هذا العام، وسط ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية وقرارات سياسة نقدية.

وواصل اليورو الارتفاع، وزاد 0.15% ليسجل أعلى مستوى في 16 شهرا عند 1.12440 دولار، قبل أن يفقد قليلا من زخمه.

وتراجع الدولار مقابل الين 0.27%، إلى 138.38 ينا، بعد أن لامس أدنى مستوى أمام العملة اليابانية في شهرين الجمعة الماضي. ويتداول الدولار حاليا عند 138.12 ينا.

وغذت بيانات التضخم الأميركية الأسبوع الماضي رهانات المستثمرين على اقتراب مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر الدولار 0.13% إلى 99.831، قبل أن يتماسك قليلا.

وسجل مؤشر الدولار أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عندما تراجع 2.25% في أسبوع.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.34% في أحدث تعاملات إلى 0.6815 دولار من ذروة عند 0.6895 دولار الأسبوع الماضي.

كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.6345 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في 5 أشهر عند 0.6412 دولار يوم الجمعة.

وارتفعت الكرونة السويدية 0.65% إلى 10.1860 للدولار، كما زادت الكرونة النرويجية 0.4% إلى 10.0180 للدولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3094 دولار قريبا من ذروة 15 شهرا التي سجلها الأسبوع الماضي.

المصدر : رويترز