مع تواصل خفض الإنتاج الطوعي.. السعودية ترفع أسعار النفط في آسيا وأوروبا حتى سبتمبر

رفعت السعودية -أكبر مُصدِّر للنفط في العالم- معظم أسعار نفطها الخام لآسيا للشهر المقبل بعد إعلانها تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها لمدة شهر آخر.

وأوضحت شركة “أرامكو” السعودية في بيان لها أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين سيرتفع بمقدار 3.50 دولارا للبرميل في سبتمبر/أيلول، وذلك فوق متوسط ​​خامي عمان ودبي، وهما خامان أساسيان للتسعير في منطقة الخليج.

وأضافت “أرامكو” أن سعر البيع الرسمي لأوروبا ارتفع كذلك دولارين للبرميل إلى 5.80 دولارات فوق سعر برنت، بينما ظل سعر البيع الرسمي إلى أميركا الشمالية دون تغيير عند 7.25 دولارات.

وكانت السعودية أعلنت الخميس الماضي أن الخفض الطوعي لإنتاجها بواقع مليون برميل يوميا سيتواصل حتى نهاية سبتمبر/أيلول، ليبلغ إجمالي الإنتاج 9 ملايين برميل يوميا، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما هو أبعد من ذلك أو زيادته.

المصدر : الجزيرة + رويترز